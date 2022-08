Il ne faut pas céder au mal de Vladimir Poutine malgré la crise du coût de la vie

FERME SUR L’UKRAINE

Il y a SIX mois, une guerre auparavant impensable en Europe est devenue une triste réalité.

La mission maniaque de Vladimir Poutine pour prendre l’Ukraine a déséquilibré le monde.

Dieu merci, alors, pour le président Zelensky et l’extraordinaire héroïsme de son peuple ukrainien.

Ils ne peuvent pas gagner seuls, mais ils ont montré chaque jour qu’ils se battront et se battront pour retenir une armée d’invasion massive et immorale.

Le Royaume-Uni peut être fier de son rôle dans la défense de la liberté de l’Ukraine.

Il y a aussi de la fierté à savoir que des dizaines de milliers de réfugiés ont trouvé refuge dans nos maisons.

Mais au fur et à mesure que cette guerre sans merci se déroulera en hiver, il y aura aussi de la douleur au Royaume-Uni.

Des factures d’énergie de plus de 6 000 £ par an laisseront des dizaines de milliers de familles frissonnantes et affamées.

Vengeful Poutine fera tout ce qu’il peut pour serrer davantage la vis en limitant l’approvisionnement en gaz alors que le froid s’installe sur tout le continent.

La Grande-Bretagne a toujours résisté aux dictateurs et il ne doit pas y avoir de descente et de négociation à la Macron maintenant.

Zelensky et son peuple méritent mieux que ça. Poutine ne doit jamais être autorisé à gagner.

Quel que soit le prix. Peu importe le temps que cela prend.

LA DOULEUR DE TYSON

AVEC les dirigeants politiques absents et personne ne prenant encore en charge notre force de police phare à Londres, il incombe au boxeur Tyson Fury de parler au nom du pays sur la criminalité.

La réponse émotionnelle de Tyson au coup de couteau mortel de son cousin témoigne également de la douleur ahurissante subie par les familles des victimes d’une épidémie de crime au couteau qui a balayé notre pays.

En plus de la mort insensée de Rico Burton à Manchester, des membres de gangs rivaux se sont également livrés ce week-end à une bagarre au couteau en plein jour à Brixton.

Cet inoffensif Thomas O’Halloran, âgé de 87 ans, n’a même pas pu monter à bord de son scooter de mobilité sans devenir une victime, ce qui montre que cette vague de criminalité a atteint un pic dévastateur.

Nous faisons écho aux appels de Tyson pour des peines plus sévères et ne pouvons qu’espérer que le nouveau Premier ministre accepte d’agir.

C’est la seule langue que les voyous comprennent.

MENSONGES DE BASHIR

QUE cela fait près de 30 ans que Martin Bashir a grotesquement trompé la princesse Diana pour obtenir son interview Panorama ne fait rien pour atténuer l’impact sur sa famille de sa trahison.

L’ancien commissaire du Met, Lord Stevens, a déclaré que les policiers qui dirigeaient son enquête sur l’opération Paget de 2004 sur sa mort en 1997 auraient interrogé le journaliste de la BBC avec prudence s’ils avaient eu connaissance de ses mensonges.

Tel était le niveau de tromperie organisée qu’il est peut-être difficile d’être en désaccord.

Pourtant, curieusement, Bashir semble toujours s’en tirer.