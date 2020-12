Le président iranien Hassan Rohani a déclaré qu’il n’y avait «aucun doute» dans son esprit que l’Amérique lèvera les sanctions et reviendra à ses engagements en matière d’accord nucléaire sous la nouvelle administration Biden.

Rohani a exprimé de plus en plus ces dernières semaines la volonté de l’Iran de travailler avec l’Amérique et d’autres pays occidentaux pour élargir les liens, rejoindre l’accord, accepter leurs engagements dans le cadre de l’accord et alléger les sanctions paralysantes contre la nation du Moyen-Orient.

S’exprimant jeudi, le dirigeant iranien a déclaré: «Je ne doute pas que la résistance de trois ans du peuple iranien persuadera le futur gouvernement américain de revenir à ses engagements, et les sanctions seront brisées. »

Il y a deux ans, le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de 2015 qui avait été conclu entre l’Iran et six autres puissances mondiales, dont la Chine, l’UE, la France, l’Allemagne, la Russie et le Royaume-Uni.

Suite au retrait américain et à l’application des sanctions, l’Iran a réagi en augmentant ses stocks d’uranium enrichi en violation directe de l’accord. L’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU estime que le stock actuel de l’Iran est de 1,73 tonne, mais selon l’accord, le pays est autorisé à ne conserver que 447 livres d’uranium faiblement enrichi.

Alors qu’il se prépare à prendre ses fonctions, le président élu Biden a clairement indiqué qu’il espérait que l’Amérique pourrait rejoindre l’accord, qu’il a joué un rôle dans les négociations pendant son mandat de vice-président.

L’Iran a clairement indiqué qu’avant que les États-Unis ne rejoignent l’accord, ils doivent immédiatement révoquer les sanctions imposées par Trump.

Mercredi, de hauts diplomates iraniens et signataires de l’accord ont tenu un appel vidéo pour discuter de l’accord et exhorter le pays à maintenir ses engagements au titre du Plan d’action global conjoint, malgré l’intensification des tensions dans la région suite à l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, un haut fonctionnaire du programme nucléaire iranien.

