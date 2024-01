Il ne fait aucun doute que des militants dans les zones frontalières entre le Pakistan et l’Iran sont soutenus par des « pays tiers », déclare Iran FM – Pakistan

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré lundi qu’il n’y avait « aucun doute » que les militants situés dans les zones frontalières du Pakistan et de l’Iran étaient « dirigés et soutenus par des pays tiers ».

S’adressant à une conférence de presse conjointe aux côtés du ministre par intérim des Affaires étrangères Jalil Abbas Jilani, Abdollahian a déclaré : « Il ne fait aucun doute que les terroristes situés dans les régions frontalières communes de l’Iran et du Pakistan sont dirigés et soutenus par des pays tiers et ne favorisent jamais aucune bonne action. conformément aux avantages des gouvernements et des nations iraniens et pakistanais.

Cette évolution intervient quelques jours après l’escalade des tensions entre les voisins à la suite d’une frappe aérienne iranienne meurtrière au Pakistan, qui a conduit Islamabad à frapper des repaires terroristes dans la province voisine du Sistan-Baloutchestan.

Abdollahian est arrivé au Pakistan plus tôt dans la journée, après quoi lui et FM Jilani ont discuté de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Selon FM Jilani, lors de leur rencontre, les deux parties ont convenu de « mettre en place un mécanisme constructif de haut niveau au niveau des ministres des Affaires étrangères des deux pays ».

Il a ajouté que le mécanisme « se réunirait alternativement en Iran et au Pakistan sur une base régulière pour superviser les progrès réalisés dans divers domaines de coopération ».

Le ministre des Affaires étrangères a en outre déclaré que les deux voisins étaient convenus de « coopérer pour lutter contre le terrorisme dans nos régions respectives », soulignant la nécessité d’apaiser et de répondre aux préoccupations de chacun.

“Nous avons convenu de stationner des officiers de liaison pour lesquels un accord était déjà en place dans les plus brefs délais”, a déclaré Jilani, précisant qu’ils seraient déployés à Turbat et Zahedan.

Il a ajouté que les marchés frontaliers qui avaient été créés seraient opérationnels dans les plus brefs délais.

FM Jilani a souligné que la visite de son homologue iranien « dans un délai aussi court témoigne de l’engagement profond des deux parties à consolider leurs liens » mutuels.

Il a reconnu que les relations étroites entre le Pakistan et l’Iran étaient « non seulement bénéfiques pour le développement mais aussi une source importante de stabilité pour le peuple ». Par la suite, les deux pays ont décidé d’élargir leur coopération, notamment dans le domaine politique, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Soulignant que la menace terroriste constitue un défi commun pour les deux pays, Jilani a déclaré qu’Islamabad et Téhéran étaient donc convenus « d’adopter des approches collaboratives pour faire face à cette menace afin de tirer parti d’un mécanisme institutionnel solide ».

« Le respect de la souveraineté et de l’intégrité reste l’étape fondamentale de la coopération », a-t-il souligné.

A cette occasion, les ministres ont également convenu de donner la priorité aux projets de rehaussement et de développement, qualifiant l’inauguration conjointe de la frontière et de la ligne électrique Hub-Bolan de témoignage de la même chose.

Le ministre iranien des Affaires étrangères arrive à Islamabad

Selon le ministère des Affaires étrangères (FO), les deux hommes « ont souligné l’importance d’un dialogue et d’une coopération solides comme voie à suivre pour une trajectoire positive, orientée vers l’avenir et ascendante dans les relations bilatérales ».

“Les deux parties sont convenues de travailler à la promotion des objectifs de paix et de prospérité mutuellement souhaités, sur la base du respect mutuel et d’une approche collective pour relever les défis communs”, ajoute le communiqué.

Abdollahian a été reçu à la base aérienne de Nur Khan par le secrétaire supplémentaire aux Affaires étrangères (Afghanistan et Asie occidentale) Rahim Hayat à son arrivée au Pakistan. FO a déclaré que le responsable iranien aurait des « entretiens approfondis » avec FM Jilani et qu’il rendrait également visite au Premier ministre par intérim Anwaarul Haq Kakar lors de sa visite.

Plus tard, FO a partagé des photos d’Abdollahian accueilli au ministère des Affaires étrangères par FM Jilani.

Grèves du tac au tac

Le 16 janvier, l’Iran avait a lancé des attaques au Pakistan ciblant ce qu’il décrit comme des bases du groupe militant Jaish al-Adl dans la ville frontalière de Panjgur au Baloutchistan, ont rapporté les médias officiels iraniens, provoquant une forte condamnation de la part d’Islamabad et une dégradation des relations diplomatiques.

Plus tard, le Pakistan a frappé « des cachettes utilisées par des organisations terroristes, à savoir l’Armée de libération du Baloutchistan (BLA) et le Front de libération du Baloutchistan (BLF) » dans la province iranienne du Sistan-Baloutchistan, dans le cadre d’une opération de renseignement baptisée «Marg Bar Sarmachar».

l’Iran IRNA l’agence de presse avait signalé que neuf personnes ont été tuées dans l’attaque visant un village de la ville de Saravan, le ministre iranien de l’Intérieur Ahmad Vahidi affirmant que tous les morts « étaient des ressortissants étrangers ». L’Iran a condamné les frappes et convoqué Le chargé d’affaires du Pakistan « protestera et demandera une explication au gouvernement pakistanais ».

À Islamabad, l’escalade a donné lieu à une réunion de haut niveau de la première autorité pakistanaise en matière de sécurité et de politique étrangère, le Comité de sécurité nationale. Il était présidé par le Premier ministre par intérim Anwaarul Haq Kakar, en présence des membres du cabinet, du président du Comité des chefs d’état-major interarmées, des chefs d’état-major de l’armée, de la marine et de l’air, ainsi que d’autres chefs du renseignement.

Au cours de cette réunion d’une heure, le NSC a ratifié la démarche visant à réduire les tensions entre le Pakistan et l’Iran et a souligné son engagement à répondre aux préoccupations mutuelles en matière de sécurité.

“Le forum (NSC) a exprimé que l’Iran est un pays musulman voisin et frère, et que les multiples canaux de communication existants entre les deux pays devraient être utilisés mutuellement pour répondre aux préoccupations de sécurité de chacun dans l’intérêt plus large de la paix et de la stabilité régionales”, a déclaré un communiqué publié. par le bureau du Premier ministre après la réunion.

Le CNS espérait que les deux pays « seraient mutuellement capables de surmonter les irritants mineurs par le dialogue et la diplomatie et d’ouvrir la voie à un approfondissement de leurs relations historiques », mais a en même temps souligné que toute violation, sous quelque prétexte que ce soit, serait sanctionnée par la sanction de l’État. pleine puissance.

Ce sentiment a été partagé par Téhéran, dont le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué plus tard dans la journée, a déclaré que l’Iran « adhère à la politique de bon voisinage et de fraternité entre les deux nations et les deux gouvernements ».

Ces échanges ont ensuite ouvert la voie à un conversation téléphonique entre FM Jilani et son homologue iranien.

Les deux ministres des Affaires étrangères ont souligné l’importance de la collaboration et de la synchronisation des efforts au niveau opérationnel, avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme et d’autres préoccupations mutuelles. Ils se sont également engagés à apaiser les tensions.

En outre, les ministres des Affaires étrangères ont délibéré sur la reconduction des ambassadeurs de chaque pays dans leurs capitales respectives, signalant une avancée vers le rétablissement de la normalité diplomatique.

Jilani avait également invité Amirabdollahian à se rendre à Islamabad. Le ministre iranien des Affaires étrangères, selon la partie iranienne, a souligné que les assurances en matière de sécurité et de coopération militaire devaient être sérieusement recherchées.

Vendredi, le porte-parole de FO a déclaré que les envoyés du Pakistan et de l’Iran étaient arrivés à leurs ambassades respectives à Islamabad et à Téhéran « conformément à l’accord entre les deux pays ».

9 Pakistanais abattus

Cependant, alors que les deux pays cherchaient à apaiser les tensions, neuf travailleurs pakistanais ont été abattus par des assaillants non identifiés dans la province iranienne du Sistan-Baloutchestan, près de la frontière avec le Pakistan.

l’Iran Plus L’agence de presse a rapporté que « selon des témoins, des hommes armés inconnus ont tué ce matin neuf non-Iraniens dans une maison du quartier Sirkan de la ville de Saravan », dans la province du Sistan-Baloutchestan.

Les personnes qui ont perdu la vie dans l’incident étaient originaires du Pendjab, en particulier des districts de Multan, Muzaffargarh et Bahawalpur.

Le vice-gouverneur de la province, Alireza Marhamati, a déclaré au responsable IRNA Selon l’agence de presse, selon les survivants de l’incident, “trois personnes armées ont tiré sur les étrangers après être entrés dans leur résidence et ont pris la fuite”.

Peu de temps après, FO avait déclaré être en contact avec les autorités iraniennes et avait « souligné la nécessité d’enquêter immédiatement sur l’incident et de demander des comptes aux personnes impliquées dans ce crime odieux ».

Mudassir Tipu, ambassadeur du Pakistan en Iran a déclaré dimanche que deux Pakistanais blessés dans l’attaque sortiraient bientôt de l’hôpital. Cette déclaration intervient alors que les familles des victimes de l’attaque par arme à feu ont organisé une manifestation devant le bureau du commissaire adjoint à Alipur tehsil, dans le district de Muzaffargarh.