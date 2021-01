Pékin a déclaré que les pays devraient mettre de côté leur rivalité dans les questions relatives à Covid-19 et travailler ensemble pour garantir qu’un vaccin atteigne le plus grand nombre possible. Les commentaires interviennent après que l’Inde ait offert le coup à ses homologues régionaux.

S’exprimant lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a répondu à une question concernant la position de Pékin sur la décision de l’Inde d’exporter gratuitement des millions de jabs Covid-19 vers les pays voisins.

«Le virus est l’ennemi commun de l’humanité, et la priorité absolue de la communauté internationale est de s’unir et de lutter ensemble contre l’épidémie», Zhao a déclaré aux journalistes, insistant sur le fait que la nouvelle variante britannique est un défi mondial.

«À l’heure actuelle, il existe de nombreux nouveaux vaccins contre les coronavirus sur le marché dans le monde. Chaque pays doit être en mesure de décider indépendamment du vaccin qu’il souhaite. » il a dit.

«Il ne devrait pas y avoir de concurrence vicieuse sur cette question, encore moins la soi-disant confrontation.»

Zhao a ajouté que Pékin se félicitait du développement et de la production de vaccins sûrs et efficaces dans le monde entier.

L’agence de presse affiliée à l’État chinois, le Global Times, a critiqué New Delhi pour s’être soi-disant engagée dans la « diplomatie des vaccins » après avoir appris que l’Inde offrait des millions de doses à des pays d’Asie, notamment en Afghanistan, au Pakistan et au Sri Lanka.

Le Global Times a également remis en question la capacité de l’Inde à produire un vaccin de haute qualité après un incendie à l’usine du Serum Institute of India la semaine dernière, où un vaccin BCG – une inoculation principalement utilisée contre la tuberculose – est en cours de production. L’agence a également rapporté que les Indiens de Chine adoptent des vaccins fabriqués en Chine.

L’Inde est le plus grand fabricant de vaccins au monde, produisant environ 60% de l’approvisionnement mondial. Elle produit également des vaccins Covid-19 et a exporté des millions de doses du vaccin britannique contre le coronavirus AstraZeneca, connu localement sous le nom de Covishield.

