Il n’a pas pu voir son mariage. Mais ce soldat ukrainien aveuglé par la guerre a pleuré de joie au nouvel amour

KIEV, Ukraine (AP) — Aveuglé par un obus de mortier russe, le vétéran ukrainien Ivan Soroka n’a pas pu voir son épouse lorsqu’elle est entrée dans la maison familiale vêtue d’une robe blanche sans épaule, un bouquet de fleurs blanches dans la main droite.

Mais lorsque Vladislava Ryabets, 25 ans, s’est approché de lui, Soroka a pleuré de joie en pensant au nouveau chapitre de sa vie qui avait commencé des mois après que l’artillerie ennemie lui avait volé la vue.

« La première chose que j’ai dite après avoir été blessé, c’est : qui voudra de moi maintenant ? » a déclaré Soroka, 27 ans, assis dans sa maison familiale dans un village de la banlieue de Kiev.

«J’ai réussi à me reconstruire», dit-il. « Je vois avec mes sentiments, avec mes émotions. »

Des dizaines de personnes étaient assises autour d’une table de jardin dans le village de Bortnychi, sous une tente décorée de ballons et de guirlandes pour une journée de festivité ancrée dans la tradition rurale ukrainienne. Des chants folkloriques et des rires remplissaient l’air alors que voisins et amis affluaient dans l’humble maison pastorale, avalaient des boissons et portaient un toast aux jeunes mariés. Un pain rond décoré de baies de viorne – symbole de fertilité dans la tradition locale – était posé sur la table.

Derrière la gaieté et la réjouissance se cachait un courant d’angoisse sous-jacent : le pays reste enfermé dans une guerre féroce avec la Russie.

L’Associated Press a rencontré Soroka pour la première fois dans un camp de réadaptation pour anciens soldats ayant perdu la vue au combat. Cette parade nuptiale n’était pas inhabituelle en Ukraine en temps de guerre : dans toute la capitale, des jeunes hommes portant des prothèses tiennent la main de leurs partenaires et des membres de leur famille.

De nombreux couples ont des rencontres éphémères entre de rares visites chez eux depuis la ligne de front. Les conjoints se rendent parfois dans des villes proches des zones de combat pour voir leurs proches pendant quelques heures entre les combats. Le début de l’invasion russe a également vu une augmentation des mariages, car beaucoup ont réalisé que l’avenir serait incertain, voire écourté.

« Je ressens tellement de pitié pour mon petit-fils, il ne voit pas ce qu’il y a autour, la beauté », a pleuré Nataliia, la grand-mère de Soroka, âgée de 86 ans, sa voix s’éteignant alors qu’elle essuyait ses larmes.

« Dieu merci, il a cette femme en or dans sa vie », a-t-elle déclaré.

Soroka et Ryabets se sont rencontrés en ligne le 6 avril 2022, moins de deux mois après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Soroka se remettait d’une pneumonie dans un hôpital militaire. Il s’est connecté à une application de rencontres et a vu la photo de profil de Ryabets.

«Bonjour», lui a-t-il envoyé un message.

Il était ambitieux et motivé. Elle était patiente et gracieuse et travaillait avec des enfants autistes dans une clinique.

«Tu es à moi maintenant», lui dit-il après des semaines de conversation en mai.

En réponse, elle lui a envoyé ses mesures de bague pour plaisanter.

Six semaines seulement après leur rencontre, ils prenaient un café ensemble lors d’une des courtes permissions de Soroka du front.

« Alors, où est ma bague? » demanda encore Ryabets en plaisantant.

« C’est juste ici », dit Soroka en sortant la bague de fiançailles étincelante.

Mais l’unité de Soroka a été transférée à Bakhmut, dans la région de Donetsk, pour la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Le 2 août, près du village de Horlivka, son unité reçoit l’ordre de se replier sur des positions de réserve car leur section de la ligne de front a été détruite.

Ils commencèrent leur retraite la nuit. À la lueur de l’aube, ils furent bombardés par les troupes russes. Les yeux de Soroka ont été touchés par des éclats d’obus. Sa jambe était également blessée mais n’a pas dû être amputée.

Le téléphone du soldat blessé a été perforé et brisé par l’onde de choc. Ryabets ne pouvait pas atteindre Soroka et s’inquiétait.

À l’hôpital, une infirmière l’a aidé à récupérer sa carte SIM et il a pu ouvrir des messages et reprendre contact avec sa fiancée.

À l’hôpital de Vinnytsia, Soroka était à peine reconnaissable. Ryabets lui rendait visite tous les week-ends jusqu’à sa libération il y a près d’un an. Ils avaient espéré que ses yeux guériraient et qu’il retrouverait la vue.

Cela n’a jamais été le cas, mais la décision de Ryabets n’a jamais faibli.

« Rien n’a changé pour moi », dit-elle.

Dans un coin du jardin, à l’écart de la fête, Oleksandr, 55 ans, le père de Soroko, a pris un moment pour fumer.

Vétéran de l’Armée rouge, il aurait pu s’enrôler à la place de son fils, a-t-il déclaré.

« Je m’en veux », dit-il, la voix tremblante et les pensées brouillées.

Quant à Soroka, il est déterminé à aller de l’avant, a-t-il déclaré. Il espère trouver du travail et surtout avoir un premier enfant.

Il a fait tournoyer sa nouvelle épouse dans un parc de Kiev pendant que le photographe du mariage prenait des photos, des images qu’il ne pouvait pas voir. Ryabets lui tenait la main, guidant son nouveau mari.

Lors de la célébration, les parents de Soroka et de Ryabets ont enfilé des vêtements traditionnels ukrainiens. Conformément à la tradition, alors que le dernier enfant des deux familles allait se marier, leurs parents étaient chargés dans une brouette et jetés dans un plan d’eau pour célébrer leur nid vide.

Le cortège des invités a suivi la brouette à travers le village, offrant aux passants un verre de vodka ou une pâtisserie. Plus l’alcool consommé est amer, moins le mariage est amer, disaient-ils.

Alors que sa mère et son père plongeaient dans les eaux fraîches de l’étang de Bortnychi pour marquer ce nouveau chapitre de leur vie, Soroka et Ryabets ont partagé un baiser.

La foule a applaudi : « Au couple heureux ! »

___

Samya Kullab, Associated Press