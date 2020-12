Le président Abraham Lincoln n’a pas réussi le test de vertu du conseil scolaire de San Francisco – après avoir été jugé peu préoccupé par les Noirs et les Amérindiens – le lycée portant son nom devrait donc être rebaptisé.

« Lincoln, comme les présidents avant lui et la plupart après, n’a pas montré par la politique ou la rhétorique que la vie des Noirs avait jamais compté pour eux en dehors du capital humain et en tant que victimes de la création de richesse, » Jeremiah Jeffries, l’enseignant de première année qui préside le comité de changement de nom du conseil scolaire, a déclaré au San Francisco Chronicle.

Cependant, ce sont les politiques indiennes de Honest Abe qui sont devenues une faute disqualifiante aux yeux du panel. Cette notion a apparemment éclipsé toutes les autres réalisations pour lesquelles Lincoln est loué, comme la préservation du syndicat après qu’il a été déchiré, en grande partie par une dispute sur l’esclavage.

Lincoln a signé la proclamation d’émancipation, a prononcé le discours de Gettysburg et s’est battu pour faire adopter le 13e amendement, abolissant l’esclavage.

Il a permis aux Noirs de s’enrôler dans l’armée de l’Union et a perdu la vie lorsqu’il a été assassiné par un fervent partisan de l’esclavage et de la Confédération.

Mettre fin à l’esclavage des Noirs dans toute l’Amérique n’était pas une démonstration suffisante? Est-ce que Lincoln aurait également dû mettre un masque et pillé certains magasins? https://t.co/7znrJr5Sal – Dinesh D’Souza (@DineshDSouza) 15 décembre 2020

Cependant, rien de tout cela n’a été considéré comme suffisamment réveillé pour qu’un président du 19ème siècle conserve son nom au Lincoln High School, en particulier en tenant compte de ses péchés contre les Indiens d’Amérique, y compris le retrait des tribus Navajo et Mescalero Apache du territoire du Nouveau-Mexique.

Lincoln est loin d’être le seul à perdre sa place d’honneur à San Francisco. Parmi les autres sur le billot, il y a: le président George Washington, condamné comme propriétaire d’esclaves et colonisateur; Le président Theodore Roosevelt, qui s’est opposé au suffrage des Noirs; Le président Franklin Roosevelt, qui a interné des Américains d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et a refusé de soutenir un projet de loi anti-lynchage; et l’inventeur Thomas Edison, qui a électrocuté les animaux.

Même la sénatrice américaine Dianne Feinstein (D-San Francisco) a perdu sa place d’honneur en tant que homonyme d’une école primaire. Entre autres péchés présumés, Feinstein a permis à un drapeau confédéré de flotter à l’hôtel de ville alors qu’elle était maire de San Francisco.

James Russell Lowell, dont le nom orne un lycée, n’a pas survécu à la purge, même s’il était abolitionniste. Le comité a déterminé que son engagement envers la cause anti-esclavagiste « Vacillé au fil des ans. » Il n’est donc pas surprenant que les propriétaires d’esclaves, tels que le président Thomas Jefferson, le président James Madison et l’auteur de l’hymne national Francis Scott Key, aient été annulés par le comité de changement de nom.

La poussée de changement de nom intervient au milieu d’un assaut de la gauche contre l’histoire qui a renversé des statues allant des généraux confédérés aux pères fondateurs en passant par un élan emblématique qui se tenait dans le centre-ville de Portland pendant 120 ans. Le conseil scolaire de San Francisco a voté l’année dernière pour dissimuler des peintures murales des années 1930 au George Washington High School parce qu’elles représentaient des esclaves et un Amérindien mort.

On s’attend à ce que le comité de Jeffries recommande formellement le changement de nom de 44 bâtiments scolaires en janvier après avoir pris en compte les suggestions de nouveaux noms ce mois-ci.

