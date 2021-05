«  Il n’a pas gagné le droit  »: le manager claque la porte sur les rumeurs de Nick Diaz contre Khamzat Chimaev UFC

Les fans de combat se léchaient les babines à la perspective que le frère aîné Diaz affronte le très apprécié Chimaev dans ce qui serait le premier combat de l’ancien champion des poids welters Strikeforce en plus de six ans, mais toute chance que cela devienne une réalité semble mort dans l’eau suite aux commentaires du manager de Diaz, Kevin Mubenga.

« C’est un bon espoir, respectueusement, mais il n’a pas mérité le droit à un méga-combat contre Nick Diaz, « Mubenga a vendu ESPN.

« Alors mettons ces rumeurs au repos.«

Après un début fulgurant dans sa carrière à l’UFC qui lui a permis d’accumuler deux victoires au cours de ses dix premiers jours avec la société dans deux catégories de poids, ainsi qu’un coup de grâce d’un coup de l’expérimenté Gerald Meerschaert quelques semaines plus tard, Chimaev a grimpé les poids welter. les classements ont quelque peu calé.

Le Suédois d’origine tchétchène devait affronter le meilleur prétendant des poids welters Leon Edwards en décembre, mais ce combat a frappé une série de bosses sur la route, les deux hommes ayant reçu un diagnostic de Covid-19. Chimaev, cependant, semblait être plus sérieux, ce qui a conduit à la spéculation que le combattant invaincu envisageait de prendre sa retraite.

Ce sentiment est rapidement passé, cependant, Chimaev visant un retour estival dans l’Octogone – et Diaz, a-t-il dit, était un adversaire idéal.

« Je veux le combattre, « Chimaev a dit à MMA Junkie de Diaz. »Ça sera bien. J’ai regardé son combat quand j’étais enfant et maintenant je vais me battre avec lui. Parfait pour moi. Je l’aime bien. Je veux voir qui est le vrai gangster. Je pense que c’est un vrai gangster dans ce sport, mais on verra.«

Quant à l’identité de l’éventuel adversaire de retour de Diaz, Mubenga dit que le seul objectif de leur équipe est la prochaine confrontation de Nate Diaz avec le dur anglais Edwards.

« Nate est le premier. nous nous concentrons sur cela», A ajouté Mubenga. « Nous réduirons plus d’adversaires méritants (pour Nick) après le combat. «

Une victoire de Chimaev contre le légendaire Diaz aurait enflammé sa réputation une fois de plus après ses exploits sur «Fight Island» l’été dernier. Mais à en juger par la réticence de certains des meilleurs noms des poids welters de l’UFC à affronter le combattant invaincu Chimaev, il faudra peut-être simplement emprunter la route panoramique vers le sommet du pli de 170 livres de l’UFC.