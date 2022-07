«Il n’a jamais rien fait à moitié»: un combattant volontaire de Montréal décède en Ukraine, dit sa mère

Marie-France Sirois n’avait pas eu de nouvelles de son fils depuis des jours, jusqu’à ce que son meilleur ami dans l’armée l’appelle.

“Je savais que c’était la fin”, a-t-elle déclaré.

Son fils, Émile-Antoine Roy-Sirois, 31 ans, est décédé le 18 juillet, selon son ami Adriel Martinez, un volontaire américain en Ukraine. Roy-Sirois quitte Montréal en mars pour apporter son soutien aux troupes ukrainiennes.

Sirois espère ramener le corps de son fils à Montréal, après avoir passé des mois à le supplier de ne pas partir.

“Il était brillant, intelligent et gentil… Les gens l’aimaient au premier regard”, a-t-elle déclaré. “Tout va me manquer [about him]toute ma vie.”

Elle dit avoir été en contact avec l’ambassade du Canada en Ukraine, et l’armée ukrainienne est « censée s’occuper de tout pour ramener le corps d’Émile » chez lui.

Marilyne Guèvremont, porte-parole d’Affaires mondiales Canada, affirme que le ministère est au courant du décès d’un Canadien en Ukraine, mais s’est arrêté avant de confirmer l’identité de Roy-Sirois.

“Les agents consulaires sont en contact avec la famille et fournissent une assistance consulaire,” dit-elle dans un courriel à CBC News. “Pour des raisons de confidentialité, aucune autre information ne peut être divulguée.”

Malgré l’absence de déclaration officielle, Sirois dit qu’elle n’a “aucun doute qu’il a été tué”.

Émile-Antoine Roy-Sirois, à droite, est décédé le 18 juillet, a déclaré Marie-France Sirois. (Soumis par Marie-France Sirois)

“Rien à mi-chemin”

Sirois dit son fils, qui a travaillé comme pompier dans l’Ouest canadien et au service à la clientèle dans une entreprise de livraison.

Ancien étudiant de l’Université de Montréal et de HEC Montréal, Roy-Sirois a suivi de près la politique internationale, a déclaré Sirois.

“Il s’intéressait à tant de choses en même temps”, a-t-elle déclaré. “Il n’a jamais rien fait à moitié.”

Elle a déclaré que son fils lui avait dit en mars qu’il voulait se rendre en Ukraine pour protéger les enfants et se battre “contre des dirigeants fous”.

Le 27 mars, il est parti pour la Pologne où il est resté 10 jours, aidant à transporter des médicaments, a déclaré Sirois. Peu de temps après, elle a dit qu’il avait rejoint une “unité étrangère”.

“J’étais totalement dévastée”, a-t-elle déclaré.

Émile-Antoine Roy-Sirois, milieu, avait 31 ans. (Soumis par Marie-France Sirois)

Presque tous les jours, ils parlaient, et à chaque fois, elle disait qu’elle essaierait de le persuader de revenir.

“Je ne voulais pas perdre mon fils”, a déclaré Sirois. “Je le suppliais vraiment de revenir ou de faire autre chose pour aider d’une manière différente, mais il ne changerait pas d’avis.”

Le 20 mai, il a fêté son 31e anniversaire face à des bombardements dans la région du Donbass en Ukraine, qui a connu de violents combats, a-t-elle déclaré.

Sirois a dit qu’il lui avait dit qu’il avait peur, mais que la peur n’était pas suffisante pour l’éloigner du combat.

“Il était convaincu qu’il pouvait faire quelque chose”, a-t-elle déclaré. “Je pense que pour lui, il n’y avait pas d’autre moyen.”