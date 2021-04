La star des Diamondbacks, Kole Calhoun, tentait de rencontrer un ballon de fausse mouche, mais s’est retrouvé à devoir se battre avec un supporter de 13 ans de l’équipe locale des Braves qui avait apporté son propre gant.

Le jeune, Cord McLerran, a réussi la capture, mais plutôt que de s’énerver par le jeu qui a aidé les Braves, Calhoun n’a pu montrer du respect que par un coup de poing chaud dans un moment émouvant.

La foule de Trust Park – et bien d’autres en ligne – a été ravie par le point culminant d’une victoire de 5-4 pour les hôtes, après quoi, le fan de la nuit a été interviewé par les médias locaux.

Ce jeune fan a volé une sortie avec une bonne prise, et Kole Calhoun ne peut que montrer son respect. Quel moment cool.

En tant qu’expert, le garçon était devenu un « célébrité » avec le « les lunettes les plus cool que j’aie jamais vues », McLerran a révélé que Calhoun lui avait dit: « Vous avez attrapé celui-là, laissez-moi attraper le suivant. »

«Au début, quand je l’ai vu, je me suis dit: ‘Cela ne peut pas venir à moi’». il a expliqué, en commençant à raconter l’histoire de l’événement.

«Puis j’ai réalisé que c’était le cas et je ne savais pas si je devais me lever ou m’asseoir. Alors je me suis juste lancé. Et une fois que j’ai vu que c’était dans mon gant, je me sentais si bien,» McLerran continua.

Demandé ce qu’il allait faire « dis aux gars à l’école » à propos de son exploit, le garçon répondit: « Eh bien, je vais d’abord me vanter de ma proximité avec la ligne de faute. Ensuite, je vais dire » Ouais, je suis presque sûr que je suis célèbre à Atlanta, en Géorgie maintenant « . »

Paul Byrd a rattrapé le fan de la nuit, qui dit Kole Calhoun lui a dit: « Vous avez attrapé celui-là, laissez-moi attraper le suivant. »

En réponse au clip sur Twitter, sa mère Samantha a fait remarquer qu’elle « J’aurais vraiment adoré faire signer son baseball, mais Kole Calhoun était tellement génial avec mon fils !!! »

« C’était le tout premier match MLB de Cord! » elle a ajouté.

Quel beau souvenir pour votre famille et votre déménagement élégant de Kole, j’espère que la deuxième équipe préférée de votre fils sera les dbacks! – Sherry (@slchen_) 24 avril 2021

« Quel beau souvenir pour votre famille et [a] mouvement chic de Kole. J’espère que la deuxième équipe favorite de votre fils sera les Diamonbacks! « a commenté un autre passionné de la MLB.

L’étonnante des médias sociaux de golf Paige Spiranac a également approuvé, laissant tomber un simple « J’aime cela » message à côté d’un emoji jaillissant de larmes.