“Il n’a jamais été un grand entraîneur” – l’ex-star de la Roma vise une attaque cinglante contre Jose Mourinho

Jose Mourinho n’a “jamais été un grand entraîneur” – selon l’ancien Roma (s’ouvre dans un nouvel onglet) et la star italienne Antonio Cassano.

Alors que Napoli semble prêt à s’enfuir avec le scudetto de cette saison, la Roma est bien en lice pour être la meilleure des autres, actuellement troisième – ce qui serait son meilleur résultat depuis 2018.

Les Giallorossi ont battu Empoli 2-0 en championnat samedi, mais ont été éliminés de la Coppa Italia par l’équipe de sous-sol de Serie A Cremonese – qui n’avait pas battu l’élite de toute la saison – trois jours plus tôt.

Et Cassano – qui a fait 161 apparitions pour la Roma au début des années 2000 et a été sélectionné 39 fois par l’Italie – semble avoir utilisé ce dernier résultat comme tremplin pour une attaque cinglante contre Mourinho. Parlant sur Podcast BoboTV de Christian Vieiri (citations via But), il a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Mourinho n’a jamais été un grand entraîneur; il savait juste comment jouer avec les médias et était un excellent communicateur. Il est doué pour traiter avec des joueurs forts, pas avec ceux qui ne sont pas très bons. C’est trop facile d’être simplement amical avec de grands joueurs.

“C’est juste désastre sur désastre à Rome : il les a fait dépenser de l’argent pour Nemanja Matic et Rui Patricio ; c’étaient ses décisions. L’autre jour, cette performance [against Cremonese] m’a donné envie de vomir. Il ne sait pas former une équipe ; même avec votre deuxième équipe, vous devez battre Cremonese.”

Les paroles de Cassano ne risquent guère de trop déranger Mourinho; c’est un entraîneur dont le bilan parle de lui-même.

Le légendaire Portugais a remporté des titres de champion en Angleterre, en Espagne et en Italie, en plus d’être l’un des cinq seuls managers à avoir remporté la Ligue des champions avec plusieurs clubs.

Mourinho a guidé la Roma vers le deuxième trophée européen de son histoire la saison dernière – son premier en charge au Stadio Olimpico – sous la forme de la première Europa Conference League.