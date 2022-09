Tout s’est passé en une seconde, répète sans cesse Serhiy Hulevich en racontant la mort de son fils de huit ans, Oleksandr.

Il tourne anxieusement autour de la cour de sa maison, montrant les marques de pock nouvellement formées et la constellation de cicatrices d’obus d’obus quelques jours plus tôt.

“Tout s’est passé en une seconde. Tout a commencé à s’effondrer”, a déclaré Serhiy à CBC News quelques jours seulement après la mort de son fils, par l’intermédiaire d’un interprète, avec plus de bombardements au loin.

Il était 11 heures du matin le 3 septembre et certains des cinq enfants de Serhiy jouaient dans la cour de leur petite maison à Vysunsk, un village de la région de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine.

Puis les bombardements ont commencé. Tout le monde s’est dispersé et trois des enfants ont couru dans le passage de la maison avec sa femme, Olha Dyriy.

Oleksandr, huit ans, sur la photo de sa maternelle, est mort le 3 septembre lors d’un bombardement de la ville ukrainienne de Vysunsk. Oleksander, dont la famille l’appelait Sasha, est décédé la même semaine que Save the Children a publié une sombre statistique : 1 000 enfants ont été tués ou blessés au cours des six derniers mois de la guerre en Ukraine. (Melissa Mancini/CBC)

“Tout était calme”

Mais Oleksandr, ou Sasha comme on l’appelait, s’est caché dans le garage. Lorsque la confusion et l’attaque bruyante ont pris fin, Serhiy et Olha sont partis à sa recherche.

“Nous l’appelions, mais tout était calme”, ​​a déclaré Olha, sa voix tremblante, “je ne pouvais pas voir Sasha.”

Ils l’ont trouvé allongé sur le ventre à côté d’une moto, gravement blessé par des éclats d’obus à la tête. Serhiy le souleva et l’installa sur une chaise. Ils ont appelé une ambulance, mais il était déjà parti.

“Il n’y avait rien dans sa tête”, dit son père, décrivant la gravité des blessures de son fils.

“J’aimerais que ça me prenne moi, pas mon enfant.”

Olha Dyriy tient son fils, Artem, tandis que sa fille, Sofi, se tient à proximité. Olha a déclaré qu’après le bombardement, ils avaient trouvé Sasha mort par terre dans le garage où il avait couru se mettre à l’abri. (Melissa Mancini/CBC)

Une sombre statistique

La mort horrible et tragique de Sasha a été signalée de la même manière que beaucoup le sont maintenant en Ukraine. Un message sur l’application de médias sociaux Telegram le 3 septembre disait : « À la suite des bombardements à Mykolaïv et dans l’Oblast [region]6 personnes ont été blessées… Un enfant a été tué.

Il est décédé la même semaine que Save the Children a publié une sombre statistique : 1 000 enfants ont été tués ou blessés au cours des six derniers mois de guerre en Ukraine. C’est une moyenne de cinq par jour, selon une analyse que l’organisation a faite avec des données vérifiées de l’ONU.

Alors que la guerre en Ukraine entre dans son septième mois au milieu de lignes de front mouvantes, les frappes aériennes et l’artillerie continuent de tuer et de mutiler des civils, y compris des enfants qui n’ont aucun intérêt dans cette guerre et sont impuissants à s’échapper.

Sasha aimait les voitures et était un très bon garçon, a déclaré son père. Il a aidé avec ses frères et sœurs plus jeunes et devait commencer la 3e année la semaine dernière.

Maintenant, sa tombe se trouve à quelques mètres de l’endroit où il est allé à la maternelle, à quelques minutes à vélo de la maison d’Olha et Serhiy.

Le père de Sasha, Serhiy Hulevich, à gauche, se tient avec son fils aîné, Vladislav, sur la tombe de Sasha à Vysunsk, un village de la région de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine. (Susan Ormiston/CBC)

La vie près des lignes de front

La famille vit à environ 80 kilomètres de Kherson occupé et à moins de 20 kilomètres de la ligne de front sud de la guerre. La population du petit village était inférieure à 2 200 habitants avant le début de la guerre.

La modeste maison et le hangar de la famille ont été touchés à plusieurs reprises lors de l’attaque, et les bombardements ont détruit le toit du bâtiment qu’ils utilisaient pour entreposer le bois pour l’hiver. Un cratère de la taille d’une main dans la cour en pierre marque l’endroit où le projectile qui a tué Sasha a atterri.

« Vous voyez ce que les éclats d’obus ont fait ? demanda Serhiy. « Vous voyez là, ici ? Tout volait et tout s’est passé en une seconde.

Sous le regard de sa fille, Sofi, Serhiy tient une douille trouvée près de chez eux après l’attaque du 3 septembre qui a tué son fils. (Susan Ormiston/CBC)

Le même jour, il y a également eu des grèves contre la maison voisine de Serhiy, où d’autres enfants jouaient dehors. L’enfant de son voisin a été emmené à l’unité de soins intensifs d’un hôpital d’Odessa, a-t-il dit.

“Ce sont des gens très, très cruels”, a déclaré Serhiy à propos des Russes qui, selon lui, ont frappé son village. “Pourquoi puniraient-ils un enfant? Il n’a pas eu l’occasion de voir le monde.”

Les bruits de bombardements se font entendre plus fréquemment ces dernières semaines, selon Serhiy, qui note que les fortes détonations le réveillent tôt le matin, à 2 heures du matin.

“De très grosses explosions”, a-t-il dit. “Quand les gens dorment profondément.”

REGARDER | Ceux qui sont restés à Mykolaïv, en Ukraine, ont peur mais espèrent : Survivre à des mois de bombardements à Mykolaïv, en Ukraine Les bombardements fréquents ont chassé une grande partie de la population de Mykolaïv, en Ukraine, une ville située sur la côte sud du pays. Ceux qui restent survivent grâce à l’aide étrangère. Ils disent qu’ils ont peur, mais qu’ils ont bon espoir.

La famille était restée parce que la mère d’Olha, qui a un handicap, ne pouvait pas facilement faire le voyage dans un endroit plus sûr. Mais maintenant, ils prévoient d’aller dans l’ouest de l’Ukraine pour rester avec la sœur et le père de Serhiy.

“Je prévois de déménager d’ici parce qu’il n’y aura plus de vie dans ce quartier”, a-t-il déclaré.

Dès qu’ils auront rempli la documentation pour certifier la mort de Sasha, il dit qu’ils iront.

“Je ne veux pas perdre tous mes enfants.”