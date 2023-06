« Il me terrifiait » – Julian Dicks révèle l’adversaire surprise qu’il craignait plus que tout autre d’affronter

Julian Dicks est entré dans le folklore comme l’un des joueurs les plus durs, les plus en colère et les plus conflictuels de l’histoire de la Premier League.

L’ancien défenseur de West Ham United et de Liverpool était un joueur coriace à l’époque sans doute la plus difficile du football anglais et avait régulièrement des accrochages avec Vinnie Jones, Dennis Wise et Roy Keane. Pourtant, l’Anglais a maintenant révélé le joueur qu’il craignait plus que tout autre… et ce n’en est certainement pas un. QuatreQuatreDeux aurait deviné.

« Je n’ai jamais eu peur de personne quand il s’agissait d’une confrontation, car j’adorais la bataille physique », raconte-t-il. QuatreQuatreDeux en exclusivité avant le lancement de son nouveau livre Temps de marteau (Titre, 22 £), disponible maintenant. « Mais j’avais l’habitude d’être terrifié par les joueurs rapides. »

Dicks n’était pas connu pour son rythme, et c’était donc des joueurs nerveux qu’il avait l’habitude de rester éveillés la nuit en s’inquiétant avant le jour du match. « Des gens comme Franz Carr et Tony Daley de Newcastle United à Aston Villa. Franz pouvait attraper des whippets, il était si rapide ! S’il me donnait une longueur d’avance de 10 mètres, il me devancerait à 15 mètres. »

Pourtant, Dicks révèle la façon sauvage dont il avait l’habitude d’essayer d’enchaîner ses adversaires rapides à une époque où les arbitres avaient tendance à être beaucoup plus indulgents qu’ils ne le sont aujourd’hui.

« Heureusement, à l’époque, vous pouviez donner des coups de pied aux gens », se souvient Dicks, qui a reçu 22 cartons jaunes au cours de sa carrière en Premier League. « Vous pourriez clouer un joueur trois ou quatre fois, puis l’arbitre viendrait et dirait: » Écoute, plus ça et tu vas dans le livre. Donc, vous devrez faire en sorte que les premiers comptent. Si vous les attrapiez correctement, ils ne reviendraient plus vers vous.