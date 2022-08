“Il manquera beaucoup à beaucoup”: le conseil de West Kelowna se souvient de Parm Dhaliwal

L’objectif est une salle comble à Royal LePage Place pour le match des Warriors de West Kelowna le 1er octobre, alors que pour une fois, l’action sur la glace ne sera pas la priorité absolue.

Les fans, les amis, la famille et les sympathisants se réuniront avant le match contre les Vees de Penticton pour une cérémonie en l’honneur de la vie de Parm Dhaliwal, qui a passé trois ans avec les Warriors entre 2016 et 2019.

Dhaliwal a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel à New York le 30 juillet. La cause du décès est encore inconnue.

Au début de la réunion du conseil du 23 août à West Kelowna, le maire Gord Milsom a adressé ses salutations et celles du conseil à la communauté qui pleure la mort de Dhaliwal.

“Au nom du conseil et de la ville de West Kelowna, je souhaite adresser nos plus sincères condoléances à la famille de Parm et aux West Kelowna Warriors, aux coéquipiers de Parm, au personnel d’entraîneurs, à sa famille de pension et à tous les autres membres de l’organisation des Warriors”, a déclaré Milsom.

Les billets pour le match du 1er octobre seront disponibles en septembre.

« J’encourage tous les résidents, qu’ils soient fans de hockey ou non, à assister à cette célébration de la vie de Parm et à accueillir la famille et les amis de Parm dans notre communauté, qui a été la maison de Parm pendant trois ans », a déclaré Milsom.

“Parm était connu sur et hors de la glace comme un grand ami et coéquipier, et il manquera beaucoup à beaucoup.”

Un mémorial a eu lieu dans la ville natale de Dhaliwal, Surrey, début août.

