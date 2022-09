Il manque toujours une fonctionnalité clé aux AirPods Pro 2

Hier soir, Apple a dévoilé les AirPods Pro 2 aux côtés d’une série d’autres nouveaux appareils. Ils sont arrivés avec un certain nombre de mises à niveau pratiques, mais malgré le nouveau chipset H2, il manque encore une fonctionnalité clé.

Et c’est un son sans perte haute résolution, quelque chose qu’Apple n’offre même pas sur les AirPods Max haut de gamme, mais que des rivaux tels que Samsung et Sony le font.

Apple avait beaucoup de choses à montrer en ce qui concerne les AirPods Pro 2, y compris le double des performances de suppression du bruit et une durée de vie de la batterie 33 % supérieure grâce aux bourgeons. Cependant, il n’y avait aucune mention de la qualité audio au-delà d’un nouveau pilote, et même c’était une très brève mention avec peu de détails.

Maintenant, les écouteurs sans fil sont sur le site officiel avec plus de détails et il n’y a même pas de mention d’AAC (Advanced Audio Coding), le codec qu’Apple utilise généralement.

Ce qu’Apple se rapproche le plus du sujet est de mentionner les “performances audio avancées” en parlant de la puce H2, puis de la fiche technique répertorie Bluetooth 5.3 comme technologie de connectivité.

En quoi est-ce important?

Certes, peu d’écouteurs sans fil offrent un son sans perte haute résolution, mais c’est une avancée que je m’attendais à ce qu’Apple fasse avec les AirPods Pro 2.

C’est quelque chose que vous pouvez trouver sur divers rivaux clés – le NuraTrue Pro, le Samsung Galaxy Buds Pro 2 et le Sony WF-1000XM4 – pour commencer. Cependant, tous ne sont pas moins chers que les nouveaux écouteurs d’Apple et s’accompagnent des avertissements séculaires d’avoir besoin d’appareils et de services qui prennent en charge la même technologie pour obtenir un son de haute qualité de bout en bout.

Pomme

Cependant, on pourrait penser qu’Apple serait mieux équipé pour offrir ce type d’expérience mieux que la plupart des rivaux. Il possède certains des smartphones les plus avancés du marché et Apple Musique prend en charge sans perte.

Pour en profiter, vous avez besoin d’un HomePod (régulier ou mini) plutôt que n’importe quel des écouteurs d’Apple. Avec la plus haute qualité, Hi-Res Lossless offre un son jusqu’à 24 bits/192 kHz et Apple Music Lossless jusqu’à 24 bits/48 kHz.

C’est vrai, Apple a même déjà son propre codec sans perte – ALAC (Apple Lossless Audio Codec) – il semble donc fou que cela ne soit pas utilisé plus largement. Ses propres écouteurs haut de gamme devraient être une évidence, non ?

Et même si vous n’utilisez pas Apple Music, Tidal et Qobuz proposent également le streaming Hi-Res.

La puce H2 des AirPods Pro 2 a été décrite comme capable de “connectivité à large bande passante” lors de l’événement de lancement, ce qui est un bon signe, mais Apple aurait sûrement continué à expliquer que cela signifiait que sans perte était possible sur les écouteurs. Cela signifie peut-être que sans perte peut être inclus dans une future mise à jour.

Nous avons contacté Apple à ce sujet et mettrons à jour cet article avec toute réponse que nous recevrons. Jusque-là, il semble que quiconque achète les AirPods Pro 2 devra se contenter de la même qualité qu’auparavant – même si j’espère me tromper.