Il manque quelque chose au Motorola Edge 20 Pro

L’abondance de fuites récentes suggère que Motorola est sur le point d’annoncer un nouveau téléphone ou deux ou trois. À la fin de la semaine dernière, nous avons jeté un coup d’œil au Motorola Edge 20, et aujourd’hui, nous voyons un appareil appelé le Motorola Edge 20 Pro.

Les images ici ont été publiées par @evleaks, où il a également fait référence à l’appareil par son nom de code « Sierra ». Cet appareil, comme vous l’avez probablement deviné par le « Pro » ajouté à la fin de son nom, devrait être l’extrémité supérieure des appareils Edge 20.

Précédent fuites ont suggéré que ce Motorola Edge 20 Pro arborera un chipset Snapdragon 870, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, un écran FHD de 6,67 pouces à 120 Hz, une batterie de 4 500 mAh, un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et une triple caméra arrière avec le capteur 108 MP que vous pouvez vois ici.

L’appareil a l’air bien et devrait avoir les bonnes spécifications pour bien fonctionner, connaissant l’approche de Motorola pour un Android léger et maigre. Mais c’est bizarre que nous appelions ces appareils « Edge » puisque, eh bien, ils n’ont pas bord affiche. L’introduction de l’année dernière à la série Edge a apporté des affichages de bord spectaculaires qui, je ne suis pas sûr, ont été très appréciés, donc ce n’est pas moi qui me plains que ni ce 20 Pro ni le Edge 20 ordinaire n’ont d’affichages de bord, c’est juste que le nom correspondait au conception. Maintenant, je suppose que nous allons juste avec « Edge » parce que?

Dans l’ensemble, ces deux appareils Edge 20 ressemblent au smartphone typique que vous trouverez chez n’importe quel nombre de joueurs en 2020 ou 2021. Les rendus ici parviennent également à dégager une ambiance Motorola Edge +, que j’ai trouvé en fait un appareil élégant malgré son affichage bizarre. Espérons que Motorola les prix correctement s’ils viennent aux États-Unis.

Quelqu’un aime?