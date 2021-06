« Il manque de se battre »: Khabib transpire au gymnase alors que l’entraîneur donne une date limite pour les chances de retour de l’ancien roi de l’UFC

Depuis qu’il a mis fin à sa carrière à la suite d’une défense de titre émouvante contre Justin Gaethje en octobre dernier, le dirigeant invaincu des poids légers Khabib a fait face à une clameur incessante de retour dans l’octogone de la part de fans désespérés de le voir atteindre le légendaire 30-0.

Khabib, 32 ans, a toujours repoussé ces appels, citant une promesse à sa mère qu’il prendrait sa retraite à la suite de la mort tragique de son père et entraîneur Abdulmanap à la suite de complications d’une infection à coronavirus l’année dernière.

Le phénomène du grappling russe s’est plutôt lancé dans ses diverses activités commerciales tout en assumant le rôle d’entraîneur pour les membres de la famille et ses coéquipiers tels que le poids coq de l’UFC Umar Nurmagomedov, le concurrent léger du Bellator Usman Nurmagomedov et le concurrent de l’UFC 155 livres Islam Makhachev.

Des questions persistent néanmoins quant à savoir si «The Eagle» pourrait à nouveau honorer la cage – une notion que l’entraîneur et ami proche de Khabib, Javier Mendez, a déclarée est peu probable mais pas impossible.

« Je suppose qu’on pourrait dire qu’il veut se battre à nouveau – mais absolument pas parce que sa mère devrait lui donner la permission avant tout ça », Mendez a déclaré à Betway Insider, a rapporté Cageside Press.

« Je veux dire, il manque l’entraînement, il manque les combats. »

Tel est le lien entre Khabib et Mendez que le combattant a même posté en avril qu’il « manque » son entraîneur après avoir passé une période à part.

«Je l’ai pris car il manque d’être autour de moi et d’entraîner. Notre relation est plus que des combats; qui va au-delà du combat », a dit Mendez.

« Ce n’est pas une relation du genre : ‘OK, j’en ai fini avec ma carrière, vous savez, mon entraîneur et moi n’étions que des amis éloignés.’ Non, nous sommes une famille, nous avons grandi ensemble.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

« Ils font partie de ma famille et nous serons toujours dans la vie de l’autre pour le reste de notre vie.

« Vous savez, quand nous sommes allés au dernier combat et que son cousin Abubakar devait se battre, il a juste repris de l’énergie et il a dit: » Ce sentiment me manque. «

«Et c’est un sentiment qu’il va manquer pendant un certain temps à cause de cette adrénaline que vous obtenez en entrant dans cet octogone avec tous ces gens qui vous encouragent. C’est difficile de remplacer ça dans la vie normale parce que la vie normale n’est pas comme ça.

Mendez a admis ne pas avoir discuté d’un éventuel retour avec sa charge, avec qui il a travaillé pendant près d’une décennie à son American Kickboxing Academy (AKA) à San Jose.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

«Même s’il voulait se battre, ça n’arrivera jamais. Il ne désobéira pas à sa mère ; Il ne voudra pas. C’est juste qui il est », a dit Mendez.

« Je peux dire ceci confortablement, qu’après deux ans hors de l’octogone, il n’y aura certainement pas de retour…

«Mais je peux honnêtement dire que s’il est encore dans la fleur de l’âge, il y a toujours la possibilité que lui et sa mère puissent parler. Je peux le dire.

«Je ne parierais pas contre, mais je sais qu’il y a une situation possible que je pourrais voir.

« S’il y avait quelque chose qui le ramènerait, c’est lui qui est toujours dans la fleur de l’âge et lui et sa mère qui parlent. »

L’appel à la retraite de Khabib a finalement été accepté par le patron de l’UFC, Dana White, en mars, et le Brésilien Charles Oliveira est depuis monté sur le trône dans les rangs des 155 livres de la promotion.

Parallèlement à l’entraînement, Khabib s’est concentré sur sa propre promotion Eagle Fighting Championship et a même flirté avec l’idée d’un passage en tant que footballeur.

Il a également constamment parlé des avantages d’un entraînement régulier, et la publication la plus récente à ses 29,1 millions de followers sur Instagram montrait la star à la retraite avec un front trempé de sueur après une séance d’entraînement sur une machine à pas.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

« Mon endroit préféré, » a écrit Khabib, marquant le complexe sportif NAS à Dubaï.

« Ces vols et ces rencontres m’ont détendu, à partir de demain je pars, ou pour être plus précis j’ai déjà commencé » a ajouté l’ancien dirigeant de l’UFC.

Tant que Khabib reste en forme, de nombreux fans se demanderont s’ils pourront voir l’Aigle en action une dernière fois.