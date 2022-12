“Il manquait un peu d’énergie de la part de certains de nos joueurs clés”

L’entraîneur français Didier Deschamps a déclaré que ses joueurs souffraient d’un “manque d’énergie” lors de la défaite de l’équipe aux tirs au but face à l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde ici dimanche.

Lionel Messi et Angel Di Maria ont marqué des buts en première mi-temps pour donner à l’Argentine une avance de 2-0 au stade Lusail, mais deux buts tardifs de Kylian Mbappe ont forcé le match en prolongation. Messi a restauré l’avantage de l’Argentine à la 108e minute avant que Mbappe ne marque un penalty tardif alors que le match se terminait par une séance de tirs au but.

Aurélien Tchouameni et Kingsley Coman n’ont pas réussi à convertir les tentatives de tirs au but pour la France alors que l’Argentine a soulevé le trophée pour la première fois depuis 1986.

“Nous faisions face à un adversaire fort et manquait également un peu d’énergie de la part de certains de nos joueurs clés”, a déclaré Deschamps cité par l’agence de presse Xinhua. “Mais certains de nos jeunes joueurs sont venus et ont apporté de la fraîcheur et de la qualité. Ils ont gardé le rêve vivant mais à la fin nous n’avons pas pu réaliser ce rêve.”

Les commentaires font suite à des informations selon lesquelles plusieurs joueurs français ont été touchés par un mystérieux virus avant le match. Deschamps n’a pas confirmé lequel des membres de son équipe avait été touché, affirmant seulement que ceux qui avaient commencé le match de dimanche étaient en pleine forme et en bonne santé.

“Toute l’équipe a été confrontée à une situation délicate”, a-t-il déclaré. “Cela a peut-être eu un impact physique et psychologique. Je n’avais aucune inquiétude concernant les joueurs qui ont commencé le match ce soir. Ils étaient à 100% en forme, mais nous n’avions que quatre jours de repos après la demi-finale (contre le Maroc) donc il y a peut-être de la fatigue.

“Ce n’est pas une excuse. Nous n’avions tout simplement pas la même énergie que lors des matchs précédents. C’est pourquoi pendant la première heure environ, nous n’étions tout simplement pas dans le match.”

Deschamps a déclaré que sa décision de remplacer les attaquants Olivier Giroud et Ousmane Dembele avant la mi-temps était purement tactique.

“Je voulais changer parce que j’ai vu que nous manquions d’énergie”, a-t-il déclaré. “Je ne blâme pas Giroud ou Dembele. Ils ont fait de gros efforts. J’ai juste vu qu’ils n’étaient pas à 100% et nous pour faire entrer Kylian (Mbappe) depuis l’aile.

“En gros, nous n’étions pas en grande forme ce soir et, physiquement parlant, il nous manquait ce petit plus dont vous avez besoin lorsque vous jouez contre une équipe forte.”

