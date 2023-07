« Il m’a regardé droit dans les yeux »: la victime raconte l’histoire d’un accident frontal sur le pont Agassiz-Rosedale

Le conducteur d’un semi-remorque qui a été heurté de plein fouet alors qu’il traversait le pont Agassiz-Rosedale a déclaré que le conducteur qui l’avait frappé avait verrouillé les yeux sur lui jusqu’à ce que leurs véhicules entrent en collision.

Il était environ 12 h 50 le samedi 8 juillet lorsque Sukh Mattu de Langley conduisait son camion Peterbilt bleu transportant une remorque vide, vers le sud sur la route 9.

Une Chrysler 300 noire en direction nord a viré dans sa voie. Ensuite, il était entièrement dans sa voie.

« Il m’a regardé droit dans les yeux, me fixant tout le temps », a déclaré Mattu.

Mais ensuite, il a cru que le conducteur avait eu peur parce qu’il avait commencé à sortir légèrement de la voie de Mattu, mais il était trop tard.

La Chrysler a percuté de plein fouet le côté conducteur de la semi-remorque, puis a ricoché sur le trottoir du côté est du pont. Il a ensuite heurté une camionnette Dodge bleue directement derrière le camion de Mattu, puis s’est écrasée dans une Audi noire qui se trouvait derrière la camionnette.

Cette Audi (au premier plan) était le troisième véhicule heurté par une Chrysler 300 (à gauche) dans un accident qui a fermé le pont Agassiz-Rosedale le 8 juillet 2023. (Sukh Mattu)

« Il n’a même jamais essayé de freiner », a-t-il déclaré.

Mattu pense que la voiture roulait à environ 80 à 90 kilomètres à l’heure lorsqu’elle est entrée en collision avec sa semi-remorque.

Lorsque le conducteur masculin de la Chrysler est sorti de la voiture, il était agressif et insultait les autres conducteurs, se souvient Mattu.

«Il était sur quelque chose. Il n’était pas sobre.

Il a vu l’homme se diriger vers le coffre de la Chrysler, sortir une tronçonneuse et s’enfuir à pied vers Agassiz.

« Il a fini par jeter sa tronçonneuse par-dessus le pont », a déclaré Mattu, ajoutant que l’homme avait laissé derrière lui son passager, qui était un auto-stoppeur.

La collision de quatre véhicules s’est produite à l’extrémité nord du pont avant qu’ils ne franchissent le fleuve Fraser, il est donc probable que la tronçonneuse a atterri dans le champ d’un agriculteur.

La GRC est toujours à la recherche du suspect.

La scène d’un accident impliquant quatre véhicules sur le pont Agassiz-Rosedale où une Chrysler 300 (à gauche) est entrée en collision avec trois véhicules dont une Audi (à droite) le 8 juillet 2023. (Sukh Mattu)

« Il n’a pas été arrêté par la police et est toujours en suspens », a déclaré le cap. Carmen Kiener avec le détachement régional de la vallée du Haut-Fraser de la GRC.

La GRC le décrit comme un homme de race blanche de cinq pieds 10 pouces aux cheveux noirs. Mattu pense que l’homme était dans la trentaine.

« Le conducteur présumé de la Chrysler est bien connu de la police. Il n’est pas le propriétaire enregistré du véhicule », a déclaré Kiener.

La tronçonneuse n’a pas été récupérée par la GRC, a-t-elle ajouté.

Miraculeusement, personne n’a été gravement blessé et personne n’a été transporté à l’hôpital, a déclaré Mattu.

« Tout le monde semblait OK. »

Mattu a déclaré que ses mains et ses poignets lui avaient fait mal à la suite de la collision et qu’il se remettait également d’avoir été heurté par un camion à benne basculante environ trois semaines auparavant.

Mais, s’il n’avait pas été touché en premier, il pense que les résultats de la collision auraient été bien pires.

« Je revis cette chose tout le temps », a-t-il déclaré, trois jours après l’accident.

L’Audi et la Chrysler ont toutes deux été totalisées. Le semi-remorque de Mattu a dû être remorqué et est en cours de réparation. Le conducteur de la camionnette a pu repartir.

La semi-remorque de Sukh Mattu était le premier des trois véhicules touchés par une Chrysler 300 lors d’un accident qui a fermé le pont Agassiz-Rosedale le 8 juillet 2023. (Sukh Mattu)

L’accident a fermé le pont Agassiz-Rosedale dans les deux sens pendant deux heures. Le pont a ensuite été ouvert à la circulation à voie unique en alternance pendant une heure et demie. Vers 16 h 20, trois heures et demie après l’accident, le pont était de nouveau ouvert à la circulation en direction sud et nord.

Quiconque a été témoin de l’accident et/ou possède des images de la caméra de tableau de bord et qui n’a pas encore parlé à la police peut contacter la GRC de Chilliwack au 604-792-4611 ou appeler Échec au crime de manière anonyme au 1-800-222-8477 (TIPS) et citer le numéro de dossier de la GRC 23-27185.

La scène d’un accident impliquant quatre véhicules sur le pont Agassiz-Rosedale où cette Chrysler 300 est entrée en collision avec trois véhicules le 8 juillet 2023. (Sukh Mattu)

Cette Audi était le troisième véhicule heurté par une Chrysler 300 dans un accident qui a fermé le pont Agassiz-Rosedale le 8 juillet 2023. (Sukh Mattu)

Avez-vous autre chose à signaler ?

Courriel : [email protected]

Twitter: @PhotoJennalism

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Crash de Newscar