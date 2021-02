William Saliba a de nouveau critiqué le manager d’Arsenal Mikel Arteta après avoir quitté le club en prêt.

Saliba a rejoint Arsenal en provenance de Saint-Etienne pour 30 millions d’euros en 2019 quand Unai Emery était aux commandes mais n’a pas réussi à jouer une seule minute pour le club, passant la saison dernière à St Etienne en prêt.

– Olley: Pourquoi Arsenal a-t-il envoyé Saliba en prêt?

Il est revenu en Ligue 1 avec Nice en janvier, sur un accord temporaire pour le reste de la saison 2020-21, et a exprimé son mécontentement de ne pas avoir eu la chance de faire ses preuves en Premier League.

« Il est clair que tant de choses ont changé l’année dernière », a déclaré le joueur de 19 ans, qui a remporté le prix du joueur du mois de Nice en janvier, à RMC Sport.

« Quand j’ai vu que l’entraîneur a beaucoup changé pour moi aussi. Cette année, il y a eu beaucoup de changements. Il [Arteta] m’a jugé sur deux matchs et demi. J’aurais aimé qu’il me joue davantage. Mais il m’a dit que je n’étais pas prêt.

« J’attendais qu’il me donne une chance, mais le football est comme ça. Quand je suis arrivé à Arsenal, la ligue avait l’air très bien, alors je me suis présenté à l’entraînement et je voulais m’entraîner seul pour montrer à l’entraîneur que j’étais prêt. .

« Je suis heureux maintenant. Je veux jouer pour Nice. L’idée de faire partie d’une équipe est une meilleure sensation pour moi. »

Lors d’un entretien avec Telefoot fin janvier, Saliba a déclaré: « Je ne pensais vraiment, vraiment, vraiment pas que je serais transféré pour 30 millions d’euros, pour penser que j’arriverais, là où les gens attendaient beaucoup de moi , les fans sont enthousiasmés par moi et vous vous retrouvez dans les réserves, jouez à zéro, à zéro, rien en Ligue Europa ou en championnat. «