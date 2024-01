“Il m’a giflé” – Le journaliste qui aurait été “agressé” par Farouk Mahama raconte

Le député de la circonscription de Yendi, Farouk Aliu Mahama, aurait attaqué Mohammed Aminu M. Alabira, journaliste de Citi TV/FM, lors des primaires parlementaires du Nouveau Parti patriotique (NPP).

Selon un rapport de citinewsroom.com, au cours du processus de dépouillement, des violences ont éclaté lorsqu’un des commissaires électoraux a été surpris en train de détruire des bulletins de vote appartenant à l’opposant de Farouk Mahama, ce qui a provoqué le chaos.

La victime, Mohammed Aminu, en racontant son calvaire, a révélé qu’il avait été giflé par Farouk Mahama et que ses hommes se sont également jetés sur lui pour le battre et lui ont confisqué son téléphone portable.

Il a ajouté que cela s’était produit lorsqu’il s’était adressé au député pour s’enquérir du chaos qui régnait.

«C’était le député [Farouk Aliu Mahama] qui m’a giflé, et ses hommes m’ont donné des coups de pied et ont pris mon téléphone. “Je faisais un reportage sur la violence qui se produisait pendant le processus de dépouillement, alors j’ai demandé au député pourquoi cela se produisait, et il s’est levé et est venu me gifler, et ses gens ont également commencé à me battre”, a-t-il déclaré, selon citinewsroom. .com.

Il a en outre souligné qu’il a fallu l’intervention de la police pour qu’il ne soit pas battu à mort après que les partisans de Farouk Mahama aient menacé de s’en prendre à lui.

« Ce sont les policiers qui m’ont secouru et j’étais là avec eux en compagnie du commandant divisionnaire de la police et de Farouk. [Aliu Mahama] est venu et a bloqué l’entrée.

“Nous sommes donc restés dans le bus pendant plus d’une heure avant d’appeler des renforts des forces armées ghanéennes, qui sont venues nous secourir parce que ses partisans menaçaient de jeter des pierres sur le bus”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la police ghanéenne a arrêté un suspect et est à la recherche des autres coupables des violences qui ont entaché les primaires du NPP à Yendi.

« Ces personnes sont soupçonnées d’avoir endommagé du matériel électoral lors du tri des bulletins de vote lors des élections parlementaires internes du Nouveau Parti Patriotique en cours. La police a travaillé avec l’armée, conformément à nos protocoles établis, pour rétablir l’ordre public et la sécurité dans la région.

“Aucune personne n’a été blessée lors des troubles. Nous souhaitons assurer au public que toutes les personnes à l’origine de cet acte malheureux seront arrêtées et poursuivies conformément à la loi”, indique le communiqué de la police.

Selon le rapport, Mohammed Aminu M. Alabira a reçu des soins médicaux et a officiellement signalé le cas au commandement divisionnaire de la police du service de police de Yendi.

