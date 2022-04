Il m’a fallu 40 ans pour regarder le film “Diva”. Cela valait la peine d’attendre.

Pendant des années, mon ami Mark m’a exhorté à voir “Diva”. À moins qu’il ne se soit gravement trompé, il a écrit dans un e-mail, “vous amour” ce. Eh bien, 41 ans après ses débuts en France, “Diva” est de retour sur grand écran – Film Forum – pendant une semaine, restauré et prêt à donner raison à Mark. je a fait aimer. Mon destin a été scellé à la minute où une pauvre dame tombe d’un train et traverse la gare en titubant dans une robe chemise chic. Elle ne porte pas de chaussures et Chantal Deruaz, l’actrice qui l’incarne, rassemble toute la détresse qu’elle peut pour la poursuite qui s’ensuit. Cela se termine par son effondrement dans une rue de Paris, car un blond pucky et punky – il ressemble beaucoup à Flea – lui a jeté un objet dans le dos, comme on pourrait une carte dans un spectacle de magie. On dirait un pic à glace. Mais c’est un poinçon. Un poinçon.

Voici une preuve instantanée des priorités ravissantes et imprégnées de style de ce film. Maintenant, certains types d’Hollywood ont peut-être opté pour une arme à feu. Mais dans le mondo chic de Jean-Jacques Beineix, l’arme du crime est celle qu’on utilise pour percer le cuir. Et le personnage meurt en plein jour, avec seulement une bouffée de drame. L’accordéon, la basse, la batterie et la guitare de la bande originale lui donnent un micro-enterrement rock ‘n’ roll woozy. Cela fait environ 12 minutes et j’étais déjà extatique. Ce qui m’a vraiment attrapé, cependant, c’est le dernier acte de cette pauvre femme glamour et condamnée. Elle glisse quelque chose dans l’un des sacs postaux de la moto du protagoniste.