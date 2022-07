Il lui restait 48 heures à vivre. Alors il a épousé sa petite amie de 17 ans

Plus tôt cet été, Billy Burgoyne, 35 ans, a reçu la pire nouvelle que l’on puisse recevoir : les médecins lui ont dit que son long combat contre le cancer allait bientôt prendre fin car il ne lui restait que peu de temps à vivre.

Lorsqu’il est allé à un autre rendez-vous le 14 juillet, le délai était bien pire.

“On lui a dit qu’il lui restait environ 48 heures à vivre”, a déclaré Nikita Mahar, sa petite amie de longue date.

Burgoyne et Mahar étaient en couple depuis près de 17 ans. Immédiatement après le rendez-vous, ils ont décidé de se marier officiellement.

“Nous avons toujours dit que nous ne le ferions pas, nous avons toujours dit, pourquoi ruiner une chose parfaite?” a déclaré Mahar, de sa maison à Ecum Secum, en Nouvelle-Écosse, située à deux heures à l’est d’Halifax. “Nous avons donc agi assez rapidement pour organiser le mariage dans la cour de son grand-père.”

La décision de se marier a mis en effervescence leur communauté d’origine d’Ecum Secum. Le temps était parfait avec rien d’autre qu’un beau soleil. Le mariage a été combiné avec une célébration de la vie pour Billy et beaucoup de gens sont venus voir le mariage et dire au revoir.

Parce que sa santé était défaillante, Burgoyne a assisté à la majeure partie du service de mariage. (Soumis par Jillian Tibert)

“Il y avait tellement de gens qui se sont présentés”, a déclaré Mahar. “Les gens de toutes les équipes de balle pour et contre lesquelles il a joué, la route était juste bloquée par des véhicules.”

Billy et Nikita ont été mariés pendant quatre jours. Le 20 juillet, Billy est décédé paisiblement à la maison avec sa famille et quelques-uns de ses amis les plus proches à ses côtés.

Billy a passé la majorité de sa vie à Ecum Secum. Il aimait les sports, la chasse et surtout la pêche. Lui et Nikita ont tous deux travaillé dans la pêche commerciale au homard. Billy a également travaillé sur des équipes de pêche au hareng et la pêche récréative était un autre de ses grands amours dans la vie.

“Nous avions nos bagues et nous nous sommes embrassés et à la fin du mariage, il a regardé tout le monde dans la foule et il a dit:” J’espère que vous le savez tous, je vais pêcher la truite à 16h30 “”, a déclaré Mahar.

Billy ne plaisantait pas. Après avoir passé du temps au rassemblement social, il est parti peu avant cinq heures pour son dernier voyage de pêche.

Burgoyne était un pêcheur de homard commercial qui aimait aussi la pêche récréative (Facebook)

Son combat contre le cancer a été un long combat qui remonte à 10 ans. À un moment donné, son cancer était entré en rémission, mais il est revenu en force il y a un an.

Mahar dit que ses souvenirs de Billy ne s’effaceront jamais avec le temps.

“Quand il s’agissait de notre baiser de mariage, il s’est levé si vite, et parce que ses jambes ne fonctionnaient pas très bien, cela m’a vraiment choqué”, a déclaré Mahar. “Il m’a embrassé.”