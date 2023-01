Il incombe aux attaquants alors que l’Inde, pays hôte, affronte la Nouvelle-Zélande dans un affrontement croisé

Un spectacle en dessous de la moyenne contre les débutants du Pays de Galles leur refusant une place directe en quart de finale, les hôtes indiens chercheraient à résoudre leurs problèmes d’attaque contre une courageuse Nouvelle-Zélande pour une place dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde de hockey masculin FIH ici dimanche.

L’Inde devait battre le Pays de Galles – huit places en dessous d’eux dans le classement mondial – par une marge de huit buts pour dominer la poule D et se qualifier directement pour les quarts de finale, mais l’équipe locale n’a pu remporter qu’une victoire 4-2 jeudi, car les attaquants manquaient. en finition.

L’Inde affronte désormais la Nouvelle-Zélande dans le match croisé à gagner. Les Black Sticks ont terminé troisièmes de la poule C avec une victoire et deux défaites.

Actuellement classée 12e au monde contre la sixième position de l’Inde, la Nouvelle-Zélande – qui n’a jamais atteint les demi-finales – n’a également rien fait d’extraordinaire dans le tournoi et l’équipe locale commencerait certainement comme favorite devant un stade Kalinga bondé.

Le milieu de terrain clé de l’Inde, Hardik Singh, a été exclu du reste du tournoi après avoir échoué à se remettre de sa blessure aux ischio-jambiers subie lors du match contre l’Angleterre le 15 janvier.

L’absence de Hardik sera un gros revers pour l’Inde car elle a eu du mal dans le département offensif et compte tenu du fait qu’elle devrait rencontrer la Belgique, championne en titre, en quarts de finale si elle bat la Nouvelle-Zélande.

Hardik, qui a marqué un brillant but en solo lors de la victoire 2-0 de l’Inde contre l’Espagne lors du match d’ouverture, sera remplacé par son remplaçant Raj Kumar Pal. Il n’a pas joué contre le Pays de Galles.

Contre une équipe du Pays de Galles que l’Angleterre et l’Espagne avaient battue 5-0 et 5-1, les Indiens ont eu du mal à trouver des buts alors que les attaquants faisaient un piètre spectacle.

Les Indiens n’ont tout simplement pas réussi à mettre au point leur stratégie contre le Pays de Galles, qui a défendu en nombre à l’intérieur de leur propre cercle.

La défense indienne, jusqu’alors sans faute, a encaissé deux buts contre le Pays de Galles, classé 14e mondial.

Le capitaine Harmanpreet Singh a marqué son premier but et celui de l’équipe sur penalty, tandis que l’expérimenté Akashdeep Singh a sauvé l’Inde en marquant deux fois après que le Pays de Galles ait porté le score à 2-2 à la fin du troisième quart.

En l’absence de Hardik, les performances de joueurs seniors comme Mandeep Singh et Akashdeep seront essentielles pour les hôtes.

L’Inde, sans aucun doute, serait favorite contre la Nouvelle-Zélande, mais les Black Sticks ne seront pas une équipe facile à battre.

L’Inde les avait battus deux fois (4-3 et 7-4) en octobre-novembre l’année dernière lors de la FIH Pro League dans le même stade ici, mais la Nouvelle-Zélande n’est pas un jeu d’enfant dans le hockey mondial.

« Ce ne sera pas un match facile contre la Nouvelle-Zélande. Ce fut un match très difficile lors du premier match (en FIH Pro League) bien que le second ait été un peu plus facile. Nous devons jouer de notre mieux”, avait déclaré Reid.

Historiquement, les deux équipes avaient disputé 44 matchs l’une contre l’autre et l’Inde en avait remporté 24 tout en en perdant 15. Cinq matchs ont été tirés au sort. La dernière fois que la Nouvelle-Zélande a battu l’Inde, c’était une victoire 2-1 en 2019.

La Nouvelle-Zélande serait en colère après sa défaite 2-3 contre la Malaisie lors de son dernier match de la poule C jeudi. Ils avaient battu les débutants du tournoi, le Chili, 3-1 lors de leur match d’ouverture avant de perdre contre les Pays-Bas 0-4.

La Nouvelle-Zélande compte dans ses rangs de véritables joueurs de classe mondiale et les Indiens devront jouer de leur mieux.

Le défenseur Blair Tarrant, le milieu de terrain défensif Nick Ross et l’attaquant vétéran Simon Child sont les joueurs clés de la Nouvelle-Zélande. L’expert en coin de pénalité Kane Russell n’a pas encore sondé le tableau jusqu’à présent et viserait des buts.

Sam Lana et Sam Hiha ont marqué deux buts chacun dans le tournoi et ils chercheraient à en ajouter plus.

Equipes:

Inde: Harmanpreet Singh (capitaine), Abhishek, Surender Kumar, Manpreet Singh, Jarmanpreet Singh, Mandeep Singh, Lalit Upadhyay, Krishan Pathak, Nilam Sanjeep Xess, PR Sreejesh, Nilakanta Sharma, Shamsher Singh, Varun Kumar, Akashdeep Singh, Amit Rohidas, Vivek Sagar Prasad, Sukhjeet Singh.

Nouvelle-Zélande: Nic Woods (capitaine), Dom Dixon, Dane Lett, Simon Child, Nick Ross, Sam Hiha, Kim Kingston, Jake Smith, Sam Lane, Simon Yorston, Aidan Sarikaya, Joe Morrison, Leon Hayward, Kane Russell, Blair Tarrant, Sean Findlay , Hayden Phillips, Charlie Morrison.

Le match commence à 19h00 IST.

