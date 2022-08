Il incombe à Lakshya Sen, HS Prannoy en l’absence de PV Sindhu

Le PV Sindhu blessé étant absent pour la première fois en une décennie, il incombera aux jeunes Lakshya Sen et HS Prannoy de mener le défi de l’Inde aux Championnats du monde BWF, à partir de lundi.

Avec cinq médailles, dont l’or en 2019, Sindhu est une figure colossale du tournoi le plus prestigieux et le plus compétitif de la BWF, mais une blessure à la cheville en route vers un premier triomphe aux Jeux du Commonwealth a anéanti ses espoirs de se rendre dans la capitale japonaise.

A LIRE AUSSI | L’essor extraordinaire et l’avenir prometteur du badminton indien

Cela a laissé la tâche de poursuivre l’impressionnant parcours de l’Inde dans le tournoi sur les jeunes épaules de Lakshya et du duo expérimenté de Prannoy et Kidambi Srikanth. Le pays n’est pas revenu les mains vides des Mondiaux depuis l’édition 2011.

Ce sont Srikanth et Lakshya, qui avaient assuré la présence de l’Inde sur le podium en 2021 en terminant respectivement avec une médaille d’argent et une de bronze, mais le peloton sera cette fois bien plus relevé que l’an dernier.

C’était un champ épuisé en 2021 avec le Japonais Kento Momota et le duo indonésien de Jonatan Christie et Anthony Ginting manquant. Mais il n’y a pas eu de tel retrait cette fois.

Dans le même temps, les attentes des navetteurs masculins indiens seront également élevées, compte tenu de leurs exploits de ces derniers mois.

Débordant de confiance après sa médaille d’or au CWG à ses débuts, Lakshya a connu une course sensationnelle cette saison et participera à l’événement le plus important en tant que l’un des favoris.

A LIRE AUSSI | PV Sindhu se retire des championnats du monde de badminton en raison d’une «fracture de stress»

Le joueur de 20 ans, qui a été découragé après n’avoir pas pu tenir la distance en Espagne, cherchera à terminer son travail inachevé lorsqu’il ouvrira contre le vétéran danois Hans-Kristian Solberg Vittinghus.

Les actions de Lakshya ont augmenté depuis son retour de Huelva en décembre alors qu’il remportait un premier titre de Super 500 à l’Open d’Inde, a terminé avec une médaille d’argent aux championnats d’Angleterre, avant de se joindre à Srikanth et Prannoy pour mériter à l’Inde sa première victoire en Coupe Thomas en Peut.

Cependant, le trio deviendra ennemi cette semaine après avoir été matraqué au cours du même trimestre.

En fait, Lakshya, neuvième tête de série, pourrait affronter Prannoy au troisième tour si le pro senior parvient à dépasser l’ancien numéro un mondial et deuxième tête de série Momota au deuxième tour.

Prannoy a été l’un des joueurs les plus réguliers du circuit, avec une série de quarts de finale, trois demi-finales et une deuxième place cette saison, et il aurait hâte de poursuivre son parcours impressionnant.

L’Indien de 30 ans est connu pour ses exploits de tueur de géants et entre dans l’événement après des victoires jumelles contre le numéro 4 mondial Chou Tien Chen récemment, et il aimera ses chances contre Momota, qui n’a pas regardé le même joueur depuis son accident de voiture il y a deux ans.

Srikanth, 12e tête de série, était tout simplement sensationnel à Bangkok et c’est sa course sans défaite qui a joué un rôle énorme dans la victoire de l’Inde en Coupe Thomas, mais la confiance de l’ancien n ° 1 mondial a été mise à mal après avoir perdu deux fois contre le prochain Malaisien Ng Tze Yong à la CWG de Birmingham.

Il a cependant récupéré pour revenir avec une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth et devra être à son meilleur face à des joueurs comme l’Irlandais Nhat Nguyen et le Chinois Zhao Jun Peng à Tokyo.

A LIRE AUSSI | Championnats du monde de badminton 2022 : quand et où regarder

Si Srikanth franchit les premiers obstacles, le numéro 5 mondial, le Malaisien Lee Zii Jia, se dressera sur son chemin vers les quarts.

B Sai Praneeth, médaillé de bronze aux Championnats du monde 2019, est également dans la mêlée et ouvrira contre le Taïwanais Chou Tien Chen.

L’ancien champion de l’Open de Singapour cherchera à exorciser ses fantômes à Tokyo, où il s’est battu sans entraîneur ni kiné, subissant une série de défaites pour se retirer tôt des Jeux olympiques l’année dernière.

Tous les regards seront également tournés vers Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy, qui ont remporté la première médaille d’or de l’Inde en double masculin au CWG plus tôt ce mois-ci.

Le duo numéro 7 mondial, qui a remporté le titre de l’Open d’Inde en janvier et a été un rouage important dans le triomphe de la Coupe Thomas, a reçu un laissez-passer au premier tour mais devrait affronter les 13e têtes de série malaisiennes Goh V Shem et Tan Wee Kiong dans le deuxième. tour.

Loin de tous les feux de la rampe, il y aura une certaine Saina Nehwal, qui était autrefois le point de mire de tous les regards.

La navetteuse décorée a une médaille d’argent et une médaille de bronze des Mondiaux mais, ces derniers temps, elle n’a ressemblé qu’à une pâle ombre d’elle-même, après une série de performances inférieures à la moyenne en raison à la fois de blessures et d’un manque de forme.

La joueuse de 32 ans d’Hyderabad a enregistré une superbe victoire contre He Bingjiao de Chine en route pour sa première apparition en quart de finale en 16 mois à l’Open de Singapour et elle cherchera à produire son meilleur effort lorsqu’elle ouvrira contre Cheung Ngan Yi de Hong Kong.

Entre autres, le couple Ashwini Ponnappa et N Sikki Reddy, et Gayatri Gopichand et Treesa Jolly, sera également dans la mêlée en double féminin. Les paires sont médaillées de bronze CWG en 2018 et 2022.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici