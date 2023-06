Il incombe à Justin Fields de s’améliorer après que les Bears aient renforcé le corps de réception – Shaw Local

LAKE FOREST – Lors de l’évaluation de la saison 2022 de Justin Fields – en particulier sa tête du jeu de passes au 32e rang dans la NFL – une grande partie de la conversation s’est concentrée sur l’hypothèse qu’il avait très peu d’aide de son groupe de réception.

Que ce soit juste pour les attrapeurs de passes est une question ouverte, mais il ne fait aucun doute que les Bears ont fait un sérieux effort pour améliorer le talent à la position et améliorer considérablement la capacité et la production des joueurs qu’ils avaient déjà cette intersaison.

En regardant l’entraînement mercredi au Halas Hall, il ne faisait aucun doute que c’est quelque chose sur lequel l’équipe continue de travailler dur.

Les Bears ont commencé par échanger contre DJ Moore pour être leur largeur n ° 1, signant Robert Tonyan des Packers pour être l’ailier serré n ° 2 et recrutant le receveur Tyler Scott au quatrième tour pour ajouter une vitesse fulgurante.

Il y a aussi de l’espoir que donner à Chase Claypool une intersaison complète pour apprendre le système et se remettre de ses blessures après l’avoir échangé pendant la saison dernière pourrait donner à l’équipe un deuxième n ° 1 ou au moins un receveur large n ° 2.

De plus, avoir le receveur numéro 1 de l’an dernier, Darnell Mooney, en bonne santé pourrait faire une grande différence.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus pense que Mooney sera de retour et prêt à partir.

« Darnell travaille dur, et il est sur la bonne voie », a déclaré Eberflus. « Il est sur la bonne voie et nous prévoyons qu’il partira dès que possible. Il va passer un excellent été, et il est vraiment prêt pour cet été afin de se préparer pour le camp d’entraînement, alors nous verrons où il en est. Et à moins de contretemps, il sera prêt.

Le coordinateur offensif Luke Getsy est également optimiste pour Claypool.

« Pour dire où il en est maintenant, évidemment, il est définitivement dans un bien meilleur endroit », a déclaré Getsy mercredi. « C’est ce qui est le plus important. Comme l’entraîneur Flus et ces gars-là l’ont dit, je pense que sa positivité, son optimisme dans ce truc, son attaque et son approche de la façon dont il essaie d’apprendre ce truc sont vraiment cool à voir.

Getsy semble également confiant quant à ce que Scott peut apporter.

« Je suis excité pour lui », a déclaré Getsy. «La façon dont il est entré, il a des trucs que vous aimez. Son approche – il a de la ténacité. C’est un gars intelligent. J’ai été vraiment content de lui. Il n’est en aucun cas là où il doit être, mais où il va, son approche et la façon dont il attaque chaque jour, je suis vraiment excité pour lui.

Getsy est également optimiste à l’idée de commencer l’ailier serré Cole Kmet en train de devenir un créateur de différence haut de gamme.

« Ce qui est cool chez lui, c’est la flexibilité qu’il vous donne, la possibilité de jouer dans le jeu de course, la capacité d’étirer quelqu’un verticalement sur le terrain », a déclaré Getsy.

« Je pense que l’autre partie de lui aussi, c’est juste son expérience maintenant qu’il apporte, la communication que nous avons, la ténacité qu’il apporte. Je pense que tout cela est une opportunité vraiment cool pour lui de se mobiliser et d’être un grand leader pour nous.

Il est prometteur que Kmet et Tonyan aient une relation avant de devenir coéquipiers, et Kmet a hâte de travailler avec lui.

« Je connaissais bien Bobby. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors de l’accord Tight End U à Nashville, puis évidemment en les jouant deux fois par an au cours des trois dernières années, vous apprenez à bien le connaître », a déclaré Kmet. « Super mec. Je pense qu’il va être un bon candidat. »

Le dernier, et le plus important, est l’ajout de Moore et de ses 5 201 verges sur réception et 21 touchés en seulement cinq saisons dans la NFL. Il n’a encore que 26 ans.

Un n ° 1 légitime peut faire toute la différence dans le monde pour Fields.

Tous ces changements sont-ils suffisants pour que les Bears aient enfin trouvé leur quarterback de franchise ? C’est maintenant la question de la saison et certainement une raison d’espérer.

Mais ça va être très difficile de blâmer les attrapeurs de passes si ça n’arrive pas.

• Hub Arkush est l’analyste senior Bears pour Shaw Media et ShawLocal.com.