Il gèle maintenant, mais le nord de l’Illinois pourrait se sentir jusqu’à 90 degrés plus chaud la semaine prochaine – Shaw Local

Bien que la tempête hivernale de la semaine de vacances ait entraîné des conditions routières dangereuses et des refroidissements éoliens bien en dessous de zéro, les prévisions montrent que la région du nord de l’Illinois pourrait se réchauffer de 90 degrés à cette heure la semaine prochaine.

Selon le National Weather Service, un front d’air chaud devrait s’installer à la fin du mois, entraînant des températures pouvant atteindre près de 50, une différence drastique par rapport au week-end de Noël.

“A partir de la semaine prochaine, en particulier après le jour de Noël dimanche, chaque jour de la semaine prochaine sera nettement plus chaud que le précédent”, a déclaré Kevin Doom, météorologue au bureau de Romeoville du National Weather Service. « Un vrai échauffement régulier. À la fin de la semaine prochaine, nous aurons des températures bien au-dessus de la normale.

Alors que le froid glacial se poursuit tout au long de vendredi et que les refroidissements éoliens atteignent près de 40 degrés sous zéro dans certaines régions entourant Chicago, le changement de température sera assez important à l’approche de la nouvelle année, a déclaré Doom.

“Nous avons plusieurs zones avec des refroidissements éoliens jusqu’à environ 40 en dessous”, a déclaré Doom. “Si nous atteignons en fait 50 la semaine prochaine, ce sera une différence d’environ 90 degrés.”

La tempête hivernale de cette semaine a été causée par un courant-jet rapide qui s’est dirigé vers le sud, entraînant de l’air froid glacial vers le Midwest. Les courants-jets sont la raison des grandes variations saisonnières de température, a-t-il déclaré.

“La semaine prochaine, ce sera le contraire”, a déclaré Doom. “Le courant-jet se déplacera vers le nord, tirant l’air chaud du sud. Tout cela fait partie de la vie dans la région de Chicago.

Le changement drastique des températures entraînera probablement une autre tempête, bien que cette fois sans neige, semblable à un phénomène courant pendant les mois les plus chauds avec de la pluie, a déclaré Doom. Rien de significatif n’est prévu à partir de vendredi, cependant.

“Il n’y a pas beaucoup d’impact, du moins en ce qui concerne les changements de température”, a déclaré Doom. “Alors que les choses commencent à se réchauffer, nous ne nous attendons à rien dans le domaine des tempêtes de fort degré. Nous pourrions avoir de la pluie cependant.

Gracie semble profiter de la neige fraîche alors qu’elle joue avec son propriétaire Joel Plapp, de Sycamore, le jeudi 22 décembre 2022, au Sycamore Park District Dog Park. La neige, les températures glaciales et le vent ont déferlé sur la région jeudi, rendant les voyages et toute activité de plein air un défi. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com)

Il y a environ un an, le temps chaud du 10 décembre a entraîné une série de tornades hors saison qui ont ravagé cinq États, tuant des dizaines de personnes dans le Kentucky, quatre personnes dans le Tennessee, deux dans l’Arkansas, deux dans le Missouri et six personnes. dans l’Illinois, lorsqu’un centre de distribution d’Amazon à Edwardsville a été frappé par une tornade.

Alors que le temps chaud joue un rôle important dans le risque de tornades au milieu de la saison des fêtes, Doom a déclaré jusqu’à présent qu’il ne semble pas qu’une tempête importante se prépare la semaine prochaine.

“Je peux presque promettre [50 degrees] en décembre n’est pas trop rare », a déclaré Doom. “L’année dernière, le jour de Noël, il faisait 55 degrés. La plupart des années, nous finirons par voir notre dernière journée à 50 degrés en décembre.

La dernière fois que la région a connu son dernier jour à 50 degrés de la saison avant décembre s’est produite en novembre 2005, selon le National Weather Service.

Cependant, les températures plus chaudes sont encore loin. Les prévisions montrent que les températures dans tout le nord de l’Illinois resteront dans les chiffres négatifs vendredi, avec des refroidissements éoliens aussi bas que moins 36 et des rafales de vent glacial jusqu’à 50 mph.

Alex Villa, 13 ans, aide à pelleter l’allée de sa maison de Batavia alors que les températures descendent en dessous de zéro le vendredi 23 décembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Les températures de la veille de Noël devraient être plus ou moins les mêmes, avec des sommets à un chiffre et de la poudrerie généralisée. Le jour de Noël apportera avec lui un maximum de près de 10 degrés et une probabilité de 50 % d’averses de neige éparses principalement après 1 h du matin jusqu’à lundi.

Les températures commenceront à remonter lundi, avec des maximums proches de 18 et des maximums proches de 23 mardi, atteignant près de 40 degrés mercredi et près de 50 jeudi prochain.

“En termes de difficulté pour les déplacements, aujourd’hui est vraiment la seule préoccupation”, a déclaré Doom vendredi. “Peut-être juste de la neige légère, des vents forts aujourd’hui. Nous avons beaucoup de conditions routières assez dangereuses. Nous voyons des accidents partout. Personnellement, je pense que les gens sous-estiment la poudrerie. Demain et dimanche, nous ne devrions pas vraiment voir beaucoup de cela. Le soleil sortira dimanche.