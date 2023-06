Il gardait les colons dans le cadre de l’armée israélienne. Maintenant, il proteste contre Netanyahu.

L’ancien commandant de peloton des Forces de défense israéliennes, Josh Drill, enregistre un commentaire pour les médias sociaux lors des manifestations antigouvernementales à Tel Aviv le 3 juin. (Ofir Berman pour le Washington Post)

HEBRON, Cisjordanie – Josh Drill n’avait parcouru que quelques dizaines de pas dans cette ville antique contestée lorsqu’il s’est plié en deux sous le soleil éblouissant et a vomi. Tout ce qu’il avait fallu, c’était un défi lancé par un soldat israélien armé : « Que faites-vous ici ? Laissez-moi voir vos passeports » – pour que la mémoire musculaire du traumatisme revienne inonder.

« Mon corps me dit de quitter Hébron », a-t-il dit, se ressaisissant quelques instants avant de partir dans la ville où il avait passé des mois en tant qu’officier de combat gardant une enclave de 800 colons juifs au milieu de 200 000 habitants palestiniens.

Il est passé devant les endroits où il a vu des colons attaquer des civils palestiniens en toute impunité, les portes qu’il a défoncées lors de raids nocturnes, tous les endroits où il en est venu à considérer la présence militaire de son pays comme une occupation injuste et insoutenable.

L’armée israélienne se joint aux manifestations nationales contre la réforme judiciaire

C’est là qu’il a décidé de quitter l’armée après la fin de son mandat et de se consacrer à s’opposer à cette occupation et à ce qu’il considère comme la dérive d’Israël vers l’autocratie de droite.

Drill fait partie des rangs croissants d’anciens combattants et de réservistes au centre du mouvement de protestation de masse mobilisé contre le nouveau gouvernement d’extrême droite israélien. Chaque jour depuis que les manifestations ont éclaté il y a six mois, le natif du New Jersey a diffusé des communiqués de presse, des vidéos et des interviews sur le terrain, devenant le visage anglophone des manifestations.

Il espère utiliser la crédibilité au combat qu’il a acquise à Hébron pour aider le mouvement. « Personne ne peut dire que je ne sais pas ce qui se passe réellement », a-t-il déclaré.

Mais il utilise également les protestations pour l’aider à guérir d’Hébron, et les expériences ici qui résonnent encore dans sa psyché. Il a fallu des mois de traitement intense pour soulager un cas de trouble de stress post-traumatique si aigu qu’un pétard de vacances pourrait le faire s’effondrer sur le trottoir.

Ces visites de retour, s’exposant soigneusement au paysage de rue de souvenirs douloureux, aident. Mais il en va de même pour son travail avec le mouvement de protestation qui lui a permis d’échanger un canon de fusil contre un appareil photo iPhone comme moyen d’exprimer l’amour pour Israël et le sionisme qui l’a amené à rejoindre l’armée en premier lieu.

« Faire ce qu’il faut m’aide à guérir », a-t-il déclaré.

La montée de l’extrême droite israélienne remet l’accent sur l’occupation de la Cisjordanie

L’implication croissante des vétérans et des réservistes a été considérée comme un facteur clé dans la décision du Premier ministre Benjamin Netanyahu en mars de suspendre temporairement les plans explosifs du gouvernement visant à affaiblir le pouvoir judiciaire indépendant et la Cour suprême d’Israël.

Mais peu ont été aussi bruyants et publics que Drill, dont la transformation de guerrier gung-ho en évangéliste anti-occupation a conduit à une question ouverte parmi certains de ses copains de l’armée, et même certains membres de sa famille : « Est-ce que Josh va bien ? »

De retour dans le New Jersey, le jeune Yehoshua Moshe Drill (du nom d’une victime de l’Holocauste) avait été un meneur de jeu assez bon pour attirer quelques éclaireurs universitaires de Division III à ses matchs à l’école juive Golda Och de West Orange. Mais lorsque Drill a appelé après une visite de terminale à Auschwitz, le camp de la mort dirigé par l’Allemagne nazie en Pologne occupée, pour dire qu’il sautait le basket, reportait l’université et s’enrôlait dans les Forces de défense israéliennes (FDI), personne n’a été particulièrement surpris.

Sa grande sœur avait été instructrice de tireurs d’élite de l’IDF. La vie de famille tournait autour de la synagogue, du camp d’été juif et des voyages en Israël.

Dans leurs cercles juifs libéraux, le conflit était perçu comme une réalité tragique tant pour les Israéliens que pour les civils palestiniens ; ses parents se sont opposés à la propagation des colonies juives à travers la Cisjordanie comme un obstacle à la paix.

Mais il n’y avait aucun doute sur la moralité du sionisme – la sécurisation de la patrie juive – ou sur la droiture des soldats protégeant Israël. « Allez chercher les méchants », était le toast de son oncle lors de la fête d’adieu.

Il a tout de suite excellé, endurant 18 mois d’entraînement et finissant par se tester sur la piste des forces spéciales hyper-select qu’il convoitait. Son premier poste a été dans une base gardant Mevo Dotan, une petite colonie à huit miles de la ville palestinienne de Jénine en Cisjordanie.

Le travail était principalement de garde. Mais il a également eu sa première expérience avec des raids sans coup contre des maisons palestiniennes, faisant éclater les gonds avec un vérin hydraulique, chassant les hommes dans une pièce, les femmes et les enfants dans une autre, prenant les téléphones, fouillant les placards.

« C’était difficile de réveiller une famille au milieu de la nuit », a-t-il déclaré. « D’un autre côté, on nous a dit qu’il y avait un Hamas [the Palestinian militant group] opérationnel là-dedans. C’était toujours mélangé.

Quelques semaines après son arrivée, il a entendu des coups de feu. Courant à 50 mètres du poste de garde, il est tombé sur deux soldats qui avaient été poignardés. Ils étaient vivants ; la jeune Palestinienne de 16 ans qui les avait attaqués gisait sur la route. Elle est décédée dans un hôpital israélien.

Drill peut encore imaginer ses intestins dans la poussière, entendre encore ses cris, les voix des colons criant « Tirez-lui une balle dans la tête !

Il a été choisi pour l’école des officiers. En tant que nouveau lieutenant, il a attrapé les fragments de balle ricochés d’un stagiaire dans son cou et son visage. C’était l’une des nombreuses histoires qu’il racontait à son père, un avocat, mais pas à sa mère, une rabbin enseignante de yoga qui encourageait son fils à chercher le sens plus large de son travail et à tenir un journal tous les soirs.

Il était ravi de devenir commandant de peloton dans la légendaire Brigade Golani et intrigué quand il a appris qu’il se dirigeait vers Hébron, la ville biblique de Cisjordanie où les Israéliens ont construit des colonies près du Tombeau des Patriarches. Le lieu de sépulture traditionnel d’Abraham est sacré pour les juifs et les musulmans et un point d’éclair.

C’était déchirant dès le début.

Lors de sa récente visite de retour, Drill s’est arrêté sur le terrain de jeu de la colonie, rempli d’enfants, où lui et ses soldats en patrouille se reposaient à l’ombre. Les rues palestiniennes animées n’étaient qu’à quelques mètres, au-delà des barrières et des portes verrouillées.

Il a souligné l’endroit où un tireur d’élite palestinien a tiré et tué un bébé israélien de 10 mois dans sa poussette en 2001. Sept ans plus tôt, au coin de la tombe des patriarches, un colon juif était entré dans la section de la mosquée et avait tiré dessus. vers le bas 29 fidèles musulmans.

« C’est Hébron, dit Drill.

Il a noté la porte que les soldats ouvraient une fois par semaine pour que les colons juifs fassent le tour des blocs palestiniens, et pendant une marche annuelle où ils scandaient « Que votre village brûle ».

« S’il y a eu une bagarre entre un Juif et un Palestinien, c’est toujours, toujours le Palestinien que nous avons arrêté », a-t-il déclaré.

Peu de choses ont changé, a déclaré Idris Zadeh, un boucher palestinien de 74 ans avec qui Drill s’est lié d’amitié après que leurs salutations matinales dans la rue se soient transformées en cafés chez Zadeh près de la base militaire. Maintenant, assis sous une treille dans sa cour, Zadeh dit à Drill que le bataillon actuel de soldats de Tsahal à Hébron « est le plus brutal que j’ai vu en 10 ans ».

« Ils me disent ‘ferme ta gueule’ quand je dis bonjour », a-t-il dit. L’un des agents a retardé une ambulance pendant plus de 90 minutes à un poste de contrôle alors que Zadeh était transporté à l’hôpital de Jérusalem après avoir reçu un coup de pied dans l’aine par un mouton.

Drill a atteint son propre point de rupture avec l’armée lors d’un raid dans sa maison quelques semaines après son affectation à Hébron. C’est la vue d’un petit garçon, tremblant et mouillant son pyjama dans une pièce pleine de soldats israéliens, qui a déclenché « un règlement spirituel » chez le jeune officier.

« Pour une raison quelconque, tout ce à quoi je pouvais penser était de savoir comment cela arriverait à ma famille », a-t-il déclaré.

Ensuite, il a grimpé des escaliers rouillés sur l’armurerie de la base, jusqu’à un toit avec intimité et un bon signal et a appelé sa mère. Elle lui a dit qu’il y avait une raison pour laquelle il était là, même s’il ne pouvait pas encore la voir. Elle lui a dit d’écrire dans son journal.

Il l’a fait, à propos d’un rêve cette nuit-là dans lequel il était poursuivi par des soldats de Tsahal.

« Ma relation avec l’endroit a changé tout de suite », a-t-il déclaré. « Je finirais mes huit mois, mais je savais que je quitterais l’armée. »

Yishai Fleisher, un porte-parole de longue date de la colonie juive d’Hébron, a déclaré que l’exercice n’est pas typique des soldats de Tsahal, dont la plupart trouvent leur expérience à Hébron « mémorable et positive », selon les enquêtes de sortie.

« Il fait partie d’une infime minorité », a déclaré Fleisher à propos de Drill et d’autres vétérans d’Hébron qui s’opposent à la présence de l’armée. « Consciemment ou non, avec ou sans malveillance, ce qu’ils font, c’est renforcer le récit de se débarrasser des Juifs en Israël.

Drill a quitté l’armée fin 2019, mais il a découvert que l’armée ne le quittait pas. Lors d’un dîner chez lui dans le New Jersey, son histoire du Palestinien de 16 ans tué dans son premier poste de colonisation s’est terminée par des sanglots à table.

« Au début, je ne comprenais pas ce que c’était », a déclaré sa mère, Julia Drill. « Je lui ai appris le yoga et la respiration, mais il est devenu clair qu’il avait besoin d’un traitement. »

Ce n’est qu’après qu’un pétard de vacances a explosé près de lui à Tel Aviv – Drill s’est effondré dans la panique – qu’il s’est inscrit pour un traitement du SSPT par l’armée. Au bout de cinq mois, ça a aidé. Il est toujours en thérapie, mais termine ses études à l’Université de Tel Aviv, prépare des études supérieures et travaille à transformer ses 15 journaux en mémoires – il envisage de s’installer en Israël, dont il est citoyen.

Et il proteste contre le gouvernement.

Un samedi soir de juin, Drill a filmé un message vidéo sur la scène principale de la manifestation hebdomadaire de Tel-Aviv, environ 95 000 manifestants chantant et brandissant des drapeaux derrière lui. Il avait déjà mené des interviews criées dans la foule, englouti dans l’espèce de cacophonie qui autrefois l’aurait affolé.

D’autres organisateurs disent que l’anglais parfait de Drill, la liste croissante de contacts avec la presse et les médias sociaux ont fait de lui un atout précieux.

« Nous avions besoin de quelqu’un comme Josh, et son histoire personnelle montre à quel point il se soucie d’Israël », a déclaré Nadav Galon, un porte-parole en hébreu de la coalition lâche de groupes de protestation. « Nous parlons cinq ou 10 fois par jour. »

Tout le monde n’est pas satisfait du profil croissant de Drill. Certains de ses cousins ​​les plus religieux du nord d’Israël ont envoyé des questions inquiètes à ses parents. Certains de ses camarades de Tsahal sont inquiets.

« Il y a des membres de notre équipage, ils ont du mal avec Josh dans les médias, disant que les soldats ne sont que des flics qui gardent la Cisjordanie silencieuse », a déclaré Itai Barnahor, 26 ans, l’un des copains de l’armée dont il reste proche. « J’aime Josh et je crois que son idéalisme est basé sur l’amour pour Israël, mais je lui ai dit : ‘Josh, certains gars pensent que tu t’es égaré.' »

Drill comprend qu’il peut perdre des amis. Mais il ne pense pas qu’il est perdu.

Il pense avoir trouvé un avenir sain pour lui-même et, il l’espère, pour son pays.