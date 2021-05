Il faut travailler sur la conversion des chances en objectifs avant les Jeux olympiques de Tokyo: Lalit Upadhyay

Équipe indienne de hockey masculin L’attaquant Lalit Upadhyay estime que les joueurs doivent travailler pour convertir plus d’occasions en buts avant les Jeux olympiques de Tokyo qui doivent s’ouvrir le 23 juillet. Lors de la récente tournée en Argentine, l’équipe indienne a marqué 12 buts en quatre matches d’entraînement et cinq buts en deux FIH Matchs de Pro League contre les champions olympiques, mais Lalit a déclaré qu’il y avait encore place à l’amélioration puisque neuf buts sont survenus via des coins de pénalité. « Les matchs contre l’Argentine ont été des matchs très marquants et il n’est jamais facile de convertir des buts contre une équipe comme l’Argentine qui est assez forte dans sa défense », a déclaré Lalit, qui a marqué lors de la victoire 3-0 de l’Inde contre l’Argentine en FIH Pro League. nouer.

«Au cours de ces derniers mois, nous avons vraiment beaucoup travaillé sur la conversion des buts ainsi que sur la création de coins de pénalité. Nous nous sommes également concentrés sur la manière dont nous devons nous frayer un chemin dans le cercle à partir de la marque des 25 m », a-t-il ajouté.

Lalit a déclaré que l’équipe pouvait être un peu plus nette tout en prenant des risques à l’intérieur du cercle.

«C’est quelque chose sur lequel nous nous concentrons pendant notre camp en cours», a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’équipe pouvait remporter une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo malgré plusieurs défis avant les Jeux en raison de la pandémie de COVID-19.

«Nous tous dans le groupe central pensons que (les Jeux Olympiques de Tokyo) sont notre meilleure chance de remporter une médaille et nous continuons à travailler pour cette mission malgré les défis auxquels nous pourrions être confrontés en amont.

« Notre objectif sera de maintenir notre niveau de forme physique, d’éviter toute blessure et nous créerons des scénarios de match dans nos séances d’entraînement où nous travaillerons sur différentes tactiques », a-t-il déclaré.

Lalit a souligné que le fait d’avoir un centre de formation centralisé comme le Centre de l’Autorité sportive de l’Inde (SAI) à Bengaluru a été une aubaine en ces temps sans précédent.

«Nous sommes vraiment chanceux d’être dans une installation comme SAI Center, à Bengaluru, où notre formation se déroule sans être dérangée, et nous avons les meilleures installations. Nous avons également un gymnase exclusif pour le hockey, ce qui a été très utile », a-t-il déclaré.

