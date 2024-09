Il faut se préparer aux urgences météorologiques, conseillent les autorités

8 septembre – Septembre est le mois national de préparation aux intempéries et la Croix-Rouge américaine encourage tout le monde à prendre des précautions en cas de conditions météorologiques extrêmes.

« Les catastrophes peuvent survenir à tout moment, souvent sans avertissement, et bouleverser des vies à jamais en quelques minutes seulement », a déclaré JoAnn Woody, directrice exécutive de la Croix-Rouge du Grand Kansas City et du Nord-Ouest du Missouri. « À mesure que notre climat change, il est essentiel de protéger vos proches et le Mois national de la préparation est le moment idéal pour préparer votre foyer aux situations d’urgence. »

Selon le ministère de la Sécurité publique du Missouri, les tempêtes de verglas, les tornades, les tempêtes violentes et les inondations sont des phénomènes courants dans le Missouri.

Woody a toutefois déclaré qu’il était important d’être prêt à faire face à tous les cas de conditions météorologiques extrêmes.

« Nous (Missouri) sommes suffisamment diversifiés avec notre géographie et nos conditions météorologiques pour que ce à quoi nous sommes confrontés du côté ouest et même du côté nord-ouest, ou autour de la zone centrale, KC-Metro, soit différent de ce à quoi ils sont confrontés dans le talon de la botte », a déclaré Woody.

Woody a déclaré que l’examen des plans pour d’autres types de conditions météorologiques extrêmes pourrait être utile pour ceux qui voyagent ou se déplacent à travers le pays ou le monde.

« Si quelqu’un déménage d’une partie du pays à une autre, ou d’un autre pays aux États-Unis, il se peut qu’il ne soit pas familier avec les types de situations météorologiques auxquelles il sera confronté dans son nouveau domicile », a déclaré Woody.

La Croix-Rouge recommande d’établir un plan pour rester en sécurité, de rassembler les fournitures essentielles et de savoir comment rester en contact avec les autres. Il est essentiel d’avoir à la maison des trousses d’urgence contenant de la nourriture, de l’eau et d’autres produits essentiels. Cela peut être différent pour chaque foyer, mais certains articles peuvent être de la nourriture et des fournitures pour animaux de compagnie, du lait maternisé, des médicaments et plus encore.

En plus des kits de fournitures, il peut être essentiel de noter les coordonnées de contact en cas de panne de téléphone ou d’Internet pour rester en contact avec ses proches en cas de séparation d’urgence.

Woody recommande de télécharger l’application téléphonique d’urgence de la Croix-Rouge pour rester informé de la météo dans tout le pays.

« Non seulement vous pouvez surveiller les dangers comme vous le feriez avec une radio météo », a déclaré Woody. « Vous pouvez surveiller différents endroits, disons que je vis à Kansas City, mais peut-être que ma belle-mère vit dans l’Oklahoma, je pourrais en fait surveiller les conditions météorologiques là où elle vit et ensuite je pourrais l’appeler et lui dire : « Hé, attention, je vois que vous êtes sous alerte de chaleur. »

Woody a déclaré que les températures extrêmes de chaleur et de froid, qui ont récemment été observées dans le Midwest, relèvent également de la catégorie de préparation aux conditions météorologiques extrêmes.