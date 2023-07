Il faut s’attaquer à l’augmentation alarmante du nombre de détenues, a déclaré le sommet sur les droits des femmes

Des centaines de femmes qui ont été emprisonnées ont, avec des organisations de défense des droits de l’homme, des avocats et des militants, écrit une lettre ouverte appelant les organisateurs d’une conférence de haut niveau au Rwanda cette semaine à inclure l’incarcération des femmes comme sujet clé.

Les prisonnières actuelles et anciennes sont exclues des discussions sur les droits des femmes, disent-elles. Cela a conduit à un manque de financement et de réformes politiques nécessaires pour faire face à l’augmentation alarmante de la criminalisation des femmes et du nombre d’enfants détenus avec leur parent.

Le nombre de femmes et de filles incarcérées a augmenté de près de 60 % depuis 2000, soit près de trois fois l’augmentation de la population carcérale masculine d’environ 22 %. La population carcérale féminine mondiale a augmenté de plus de 100 000 au cours des 10 années précédant la fin de 2020. Les preuves montrent que l’incarcération des femmes est étroitement liée à la violence domestique, à la pauvreté et aux lois discriminatoires.

L’auteur zimbabwéen acclamé Tsitsi Dangarembga et la défenseure des droits humains et poète ougandaise Stella Nyanzi font, avec Amnesty International et Human Rights Watch, parmi près de 250 signataires appelant les organisateurs de la Conférence Women Deliverqui commence à Kigali lundi, pour s’assurer que « les forums de haut niveau sur les droits des femmes incluent toutes les femmes ».

Women Deliver, qui est née du mouvement pour la santé sexuelle et reproductive, est devenue l’une des organisations les plus en vue au monde pour la promotion de l’égalité des sexes et des droits des femmes et des filles.

La lettre, signée par 115 organisations du monde entier, appelle également à l’action les personnes impliquées dans les six « coalitions d’action » lancées à la Forum Génération Égalité en 2021, où des plans quinquennaux d’accélération des progrès ont été lancés.

Le forum, organisé par ONU Femmes et les gouvernements du Mexique et de la France, était le plus important à se tenir sur les droits des femmes en 25 ans. Des milliards de dollars ont été promis par des philanthropes et des gouvernements pour soutenir l’égalité des sexes. Mais, la lettre dit : « Un groupe clé de femmes et de filles a été exclu de ce processus – les femmes criminalisées, incarcérées et anciennement incarcérées.

« Les femmes ayant une expérience vécue du système de justice pénale étaient invisibles tout au long du forum », a-t-il ajouté.

UN réunion à mi-parcours pour évaluer les progrès vers les objectifs Génération Égalité aura lieu en septembre.

Susan Kigula, signataire de la lettre qui a été condamnée à tort pour le meurtre de son mari et a passé 16 ans en prison avant de devenir avocate en Ouganda, a déclaré qu’il était triste que les organisations et les individus continuent de mépriser les femmes qui sont allées en prison et ont fait pas les inclure dans les décisions politiques.

« Vous n’avez pas à frapper quelqu’un une deuxième fois en le rejetant et en ne voulant pas vous associer à lui. Nous sommes tous des êtres humains », a-t-elle déclaré.

« Les gens doivent comprendre que les femmes anciennement incarcérées doivent être incluses. Ces personnes ne doivent pas être jugées sur leur passé.

La lettre, coordonnée par Femmes au-delà des mursune plate-forme pour mettre fin à la sur-incarcération et à la sur-criminalisation des femmes dans le monde, indique les candidatures soumises par certains des signataires pour organiser un événement officiel sur la question à Women Deliver, auquel des milliers de personnes sont attendues, y compris des ministres et des responsables de l’ONU , n’ont pas été acceptés.

Les signataires appellent les États membres, les agences des Nations Unies, les organes intergouvernementaux et les organisateurs des futures assemblées de haut niveau, y compris la prochaine réunion à mi-parcours et la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme en mars, « à veiller à ce que l’incarcération des femmes thème prioritaire ».

Claudia Cardona, directrice de Corporación Mujeres Libres, une organisation qui défend les droits des femmes touchées par le système carcéral, a déclaré que la société considérait les femmes en prison ou qui avaient été en prison comme ne méritant pas d’être entendues. « Cependant, nous avons l’expérience vécue qui nous permet de construire un monde où toutes les femmes ont des opportunités et voient leurs droits protégés », a-t-elle déclaré.

Cardona, qui a passé près d’une décennie en prison, a ajouté qu’ignorer ce groupe de femmes avait des répercussions directes. « Cela limite la réforme des politiques, [our ability to] obtenir des financements et [stops us] construire notre mouvement, qui vise à renforcer la solidarité mondiale et à élever les voix, les expériences et les idées des femmes privées de liberté », a-t-elle déclaré.

Recherche par Women Beyond Walls a révélé que plus de 60% des organisations travaillant avec les femmes en prison étaient dans une situation financière précaire, avec plus d’un quart déclarant qu’elles pourraient ne pas être en mesure de continuer à fonctionner en raison d’un manque de fonds. Plus de 70% ont déclaré ne recevoir aucun financement des droits des femmes ou des fondations féministes.