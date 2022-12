Il faut rêver de gagner la coupe du monde 2022

DOHA, Qatar – L’entraîneur du Maroc, Walid Regragui, a déclaré que l’équipe visait le ciel et devrait être autorisée à rêver de remporter la Coupe du monde après avoir dominé le groupe F avec une victoire 2-1 sur le Canada.

La victoire disputée contre le Canada a permis au Maroc de terminer la phase de groupes avec sept points en trois matches – un record qui comprenait un match nul 0-0 contre la Croatie et une victoire 2-0 contre la Belgique.

Regragui était plus que ravi de la forme de son équipe, et lorsqu’on lui a demandé si son équipe pouvait continuer et gagner la compétition, il a répondu qu’elle avait gagné le droit d’être en lice.

“Nous nous sommes fixé un objectif : nous voulions tout donner pour sortir de la phase de groupes”, a déclaré Regragui. « Nous visons le ciel, nous n’allons pas nous arrêter là, mais nous allons être une équipe difficile à battre, alors pourquoi ne pas rêver de remporter le trophée ?

“Nous avons besoin d’équipes africaines pour fixer cet objectif. Nous jouons match par match, nous ne nous emballons pas, mais si nous nous battons, nous avons de grandes chances de progresser.”

L’entraîneur marocain Walid Regragui a été salué par ses joueurs après avoir atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Regragui a également été ravi de la performance de l’homme vedette Achraf Hakimi. Hakimi a joué malgré la douleur alors qu’il continue de gérer une blessure à la cuisse, mais a joué un rôle déterminant dans le triomphe du Maroc en aidant le but de Youssef En-Nesyri en première mi-temps.

Cette frappe à la 23e minute a donné au Maroc une avance de 2-0 après que Hakim Ziyech a ouvert le score après seulement quatre minutes alors qu’il profitait d’une erreur du gardien canadien pour marquer sur 35 verges. Le Canada a marqué, cependant, sur le coup de la mi-temps avec Nayef Aguerd qui a tourné le ballon dans son propre filet.

“La première mi-temps a été l’une de nos meilleures performances depuis longtemps”, a déclaré Regragui. “C’était dommage que nous ayons eu ce but contre notre camp car cela nous a un peu secoués. J’ai adoré cette deuxième mi-temps car c’était l’esprit que je recherchais et malgré la pression, les joueurs étaient là.

“Regardez Hakimi, il a joué blessé jusqu’à la dernière minute, tous les Marocains devraient le louer chaque jour.”

Hakimi était exceptionnel à l’arrière droit et était ému au coup de sifflet à plein temps. Il a déclaré que faire partie d’une équipe marocaine atteignant les huitièmes de finale d’une Coupe du monde pour la première fois depuis 1986 était au-delà de ses rêves les plus fous.

“Nous sommes tellement satisfaits de la qualification. Nous avons fait un travail incroyable”, a déclaré Hakimi.

“Je tiens à féliciter l’équipe. C’est une famille, nous avons une bonne mentalité. Il est temps de faire de bonnes choses avec cette génération. Nous méritons l’histoire et aujourd’hui nous sommes entrés dans l’histoire. Je suis fier de jouer pour le Maroc. Faire quelque chose de grand pour votre pays, c’est incroyable.”