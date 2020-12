Un certain nombre de joueurs se sont démarqués après les premiers tours de la course Super Ligue indienne Campagne (ISL) – en fait partie Hyderabad FCAkash Mishra, un arrière latéral de 19 ans. Le jeune, qui a joué chaque minute des trois matchs du club jusqu’à présent, fait ses débuts dans l’ISL cette saison et dans une interview avec AIFF, l’ancien homme des Indian Arrows a parlé de jouer dans la ligue « haut de gamme » et de sa mentalité. pour le terrain.

« C’est très amusant d’être dans l’ISL. C’est une grande ligue avec de grandes équipes avec autant de joueurs indiens et internationaux de grande qualité. Nous les avons regardés à la télé et avons pensé à jouer comme eux, et maintenant nous en avons la chance. jouer avec et contre eux. C’est une sensation formidable », a déclaré le jeune.

« Bien sûr, la pression pour bien jouer et gagner est toujours là, mais je n’y pense pas trop. Ma philosophie est de garder les choses simples et de réaliser le plan de l’entraîneur. Je pense que le plus important est cela. vous ne pensez pas trop aux adversaires que vous allez affronter, mais concentrez-vous plutôt sur votre propre jeu et vos progrès. «

Jusqu’à présent, le Hyderabad FC a connu un début de campagne sans défaite avec Akash jouant sur le côté gauche de la défense – sa constance a été remarquable. Le même aspect a été observé la saison dernière dans la I-League, où l’arrière a joué à chaque match pour le côté développement de la Fédération indienne de football (AIFF) Indian Arrows et portait même le brassard de capitaine.

Faire la transition d’une équipe de développement indienne complète à une équipe avec des internationaux indiens expérimentés et des étrangers peut être une perspective décourageante et stimulante, mais Akash dit que le soutien de ses nouveaux coéquipiers a rendu le processus beaucoup plus facile – sur et en dehors du terrain.

« Aux Arrows, nous étions tous du même groupe d’âge, mais ici à Hyderabad, nous avons beaucoup de joueurs seniors et étrangers dans la liste. Bien sûr, c’est un peu différent et cela prend du temps pour s’adapter, mais le soutien de tout le monde, en particulier le Les joueurs seniors, c’est super. Ils sont très serviables – sur et en dehors du terrain – et même dans la salle à manger, ils s’assoient avec nous, parlent et partagent leurs expériences », a plaisanté Akash.

« Pendant le match, je joue comme un arrière gauche et donc Subrata-bhai (Subrata Paul) est derrière moi. Pour moi, Hali-bhai (Halicharan Narzary) est là et même Adil-bhai (Adil Khan) est là au milieu de terrain. et pendant les matchs Subrata-bhai me tient sur mes gardes et n’arrête pas de crier mon nom. Avant mon premier match, ils ont tous dit que je devais juste être moi-même, ne pas mettre trop de pression et jouer simple, ce qui était extrêmement utile », at-il ajouté. .

Le jeune pistolet de Balrampur, Uttar Pradesh, a mentionné l’importance d’avoir le bon «caractère» pour réussir au plus haut niveau et a souligné la valeur d’une prise de décision rapide sur le terrain.

«La capacité technique et la forme physique sont des conditions préalables pour jouer à ce niveau, mais le caractère d’une personne joue également un rôle très important. Dans un tournoi comme l’ISL où vous êtes avec des joueurs seniors, vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir peur. Il faut être décisif. et vous ne pouvez pas changer une décision à la dernière minute et vous devez vous y tenir. Il n’y a pas de place pour les hésitations. Décidez liya hai toh liya hai! «

Ce n’est qu’en 2018 qu’Akash a été repéré pour l’équipe nationale des flèches indiennes et des moins de 19 ans, mais peu de temps après avoir fait ses débuts chez les jeunes en équipe nationale, il a dû attendre sa chance dans la I-League après une série de blessures. Il a parlé de l’importance d’un rétablissement complet avant de revenir à l’action et de profiter au maximum du moment où vous êtes blessé.

« Les blessures font partie du football. J’ai vu les deux jambes blessées et j’ai raté une grande partie de ma première saison des Arrows. Cependant, si vous êtes blessé, vous ne devriez jamais essayer de reculer car cela entraîne des blessures au dos. Quand j’étais absent, j’ai regardé des vidéos de mes jeux précédents et même d’autres jeux pour analyser mes performances. Un autre exercice important est la visualisation et la concentration sur la façon dont vous jouerez à votre retour. »