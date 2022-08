Il faut repenser fondamentalement les plans climat « net zéro ». Voici six façons de procéder.

Financer la recherche et le développement

Il existe toutes sortes de domaines dans lesquels le monde n’a pas encore trouvé comment réduire efficacement, à moindre coût et rapidement les émissions, notamment l’aviation, le transport maritime, les engrais, l’élevage bovin, l’acier et le ciment.

Ainsi, les entreprises qui cherchent à accélérer leur trajectoire vers zéro émission et à maximiser leur impact sur le changement climatique devraient également financer les efforts de recherche, de développement et de mise à l’échelle nécessaires, que ce soit par le biais de leurs propres départements de R&D, de subventions de recherche externes ou d’investissements dans des startups. .

Certaines entreprises le font de différentes manières. En 2020, par exemple, Amazon a mis en place les 2 milliards de dollars Fonds d’engagement climatique développer des technologies et des services qui peuvent l’aider, ainsi que d’autres entreprises, à atteindre les objectifs climatiques. Il est investi dans des entreprises comme Infinium, qui développe des électrocarburants renouvelables pour assainir l’aviation ; Beta Technologies, un fabricant d’avions électriques à décollage et atterrissage verticaux ; et CMC Machinery, qui produit des boîtes personnalisées pour des produits spécifiques, réduisant les déchets et le besoin de coussins d’air en plastique.

Chacun de ces investissements pourrait potentiellement aider Amazon à réduire ses matériaux et ses émissions alors qu’il déplace des quantités massives de produits à travers le monde.

Microsoft exploite un effort de capital-risque similaire grâce à son milliard de dollars Fonds d’innovation climatique.

Aller au-delà des crédits d’énergie renouvelable

L’électricité est l’une des principales sources d’émissions pour la plupart des entreprises. Mais les entreprises ne nettoient généralement pas leur consommation d’énergie en s’approvisionnant directement en électricité sans carbone, car la plupart ont une influence limitée sur le mélange de sources sur leur réseau local.

Comme solution de contournement, beaucoup achètent simplement des crédits d’énergie renouvelable qui fournissent des revenus supplémentaires aux projets éoliens, solaires, géothermiques ou autres projets d’énergie propre. L’idée de base est que le soutien supplémentaire aide les projets à être construits, de sorte que de l’électricité sans carbone est générée, ce qui n’aurait pas été le cas autrement. Ainsi, les crédits peuvent être imputés sur la part de la consommation électrique globale d’une entreprise qui n’est pas propre.

MS TECH | CARSTEN KOALL/GETTY IMAGES

Mais bien que ces crédits puissent être bénéfiques de diverses manières, notamment en signalant aux services publics qu’il existe une demande croissante d’électricité propre, il devient de plus en plus difficile de prétendre qu’ils nettoient efficacement la consommation d’énergie d’une entreprise qui ne tire pas réellement d’électricité du plantes en question. Souvent, ces projets ne fonctionnent même pas sur les mêmes réseaux ou ne sont pas capables de produire de l’électricité pendant toutes les heures pendant lesquelles les entreprises la consomment.