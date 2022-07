“Il faut prendre le prix qui nous est proposé” – Shaw Local

DeKALB – Des retraités aux agriculteurs en passant par les familles moyennes, le prix croissant des produits de première nécessité a eu un effet sur la plupart des Américains, mais l’inflation n’a pas touché le public de la même manière.

Les agriculteurs du comté de DeKalb, Kevin et Karl Faivre, ont déclaré avoir été durement touchés par la montée en flèche des prix des équipements et des engrais qui les ont forcés à être très conscients de la façon dont ils utilisent leur ferme de 120 acres.

Bryan et Jenny Warren ont déclaré qu’ils s’étaient adaptés à l’époque en étant conscients de l’endroit où ils dépensaient leur argent.

Pendant ce temps, Su Hartung, résidente de DeKalb, a déclaré qu’elle faisait tout son possible pour trouver le bon prix d’essence pour sa voiture.

“J’ai des amis qui disent : ‘Oh, vous savez, je vais tout le temps à la même station-service'”, a déclaré Hartung. “Et je me dis:” Ce n’est pas le moment de faire ça “, vous savez. C’est le moment de chasser les bons prix.

Hartung a déclaré qu’elle était à la retraite et qu’elle avait un revenu fixe, ce qui signifie qu’il y a des choses qu’elle aurait faites dans le passé et qu’elle ne fera pas cet été.

“J’adore les vacances en voiture, j’adore aller aux festivals et tout ça, et c’est tout pour l’instant”, a déclaré Hartung.

Elle a dit qu’elle faisait ses courses chez Jewel, HyVee, Walmart et Meijer.

“C’est en grande partie parce que certains magasins ont ce que je veux pour moins cher”, a-t-elle déclaré. “Et je remarque aussi que les choses que je pensais juste être sur l’étagère disparaissent.”

Des cas comme celui-là sont des moments où Hartung a déclaré qu’elle mettait sur la longue liste des effets budgétaires sur lesquels elle n’avait aucun contrôle.

“Si quelque chose semble ridiculement cher, c’est comme, ‘Eh bien, retirons-le de la liste d’épicerie'”, a déclaré Hartung. “Apparemment, il finira par tomber et nous ne l’achetons pas aujourd’hui.”

Cette attitude peut être plus difficile à adopter pour les autres, en particulier pour ceux qui ont trouvé l’une de leurs sources de revenus bloquée par une myriade de chocs de prix.

Les Faivres, une famille agricole multigénérationnelle du comté de DeKalb, ont fait face à des hausses de prix des équipements de plus de 20 % au cours des 18 derniers mois, et cela ne tient pas compte du coût du gaz.

“La moissonneuse-batteuse que nous utilisons actuellement passera environ un réservoir de carburant chaque jour”, a déclaré Kevin Faivre. “Cela fait environ 120 acres, et nous devrons ravitailler cette moissonneuse-batteuse la nuit.”

Outre le réservoir de carburant diesel de 375 gallons sur la moissonneuse-batteuse, les Faivre ont également quelques tracteurs de travail du sol avec des réservoirs de 300 gallons.

« Nous utiliserons près de 1 200 gallons de carburant diesel à la ferme chaque jour cet automne lorsque nous commencerons », a déclaré Kevin Faivre.

Ils doivent également espérer que leur équipement continue de fonctionner car le frère de Kevin, Karl Faivre, a déclaré que s’ils commandaient une nouvelle moissonneuse-batteuse aujourd’hui, ils ne la verraient pas avant l’automne 2023.

“Normalement, c’était vous qui commandiez quelque chose [and] dans les trois à quatre mois, il apparaîtrait tout neuf. Maintenant, ils repoussent tout cela d’un an », a déclaré Karl Faivre.

Et s’ils ont besoin d’un nouveau pneu pour leur moissonneuse-batteuse, ils risquent de ne pas avoir de chance.

Karl Faivre a déclaré que d’après ce qu’il a vu, le prix des pneus a augmenté de 30 à 40 %. Il a déclaré que les fabricants de pneus envoyaient de nouveaux pneus à des entreprises de tracteurs telles que John Deer, laissant le marché secondaire stérile. C’est un problème ressenti dans tout le pays, des agriculteurs aux conducteurs de stock car à courte piste.

“Dans une ferme, nous avons beaucoup de machines, donc nous utilisons beaucoup de pneus”, a déclaré Karl Faivre. “Si vous deviez faire exploser un pneu de moissonneuse-batteuse, ce serait assez difficile de le trouver.”

L’année dernière, le prix du maïs – la principale culture de la ferme des Faivres – était bien supérieur d’un dollar à la moyenne établie entre 2006 et 2020. Au 22 juillet, ce prix se situe dans la même fourchette qu’il y a un an.

Malgré l’augmentation des prix, les Faivres ont déclaré que cela ne compense pas le coût de l’inflation auquel ils ont dû faire face pour maintenir la ferme en activité. Karl Faivre a déclaré que la seule façon de payer le coût de l’inflation est de le retirer des bénéfices.

« Nous devons accepter le prix qui nous est proposé », a déclaré Karl Faivre. “En fin de compte, nous devons encore faire pousser des cultures – vous devez toujours faire ce que vous avez à faire pour faire pousser des cultures.”

“Donc, toutes ces choses sortent de notre poche”, a déclaré Kevin Faivre. « Ça oui, le prix est bon. En tant qu’agriculteurs, nous sommes en quelque sorte enthousiasmés par le prix. Espérons que nous ayons un bon rendement. Mais en même temps, comme mon frère l’a également mentionné, ce prix sort de tous les bénéfices au début de l’année.

Kevin Faivre a déclaré qu’en fin de compte, ils doivent encore nourrir leur famille, de sorte qu’ils ne feront peut-être pas une tonne de voyages ou de vacances dans un proche avenir.

Les deux frères, qui ont des emplois hors ferme – ainsi que leurs conjoints – ont déclaré : « Nous sommes des preneurs de prix, nous ne fixons pas les prix.

Shaw Local News Network a posé aux lecteurs une série de questions liées à l’inflation dans une enquête non scientifique menée en juin, y compris ce qu’ils pensent de leur situation financière actuelle, ce qu’ils ont fait pour faire face à la flambée des prix et ce qu’ils pourraient faire. Les répondants n’étaient autorisés à peser qu’une seule fois par appareil ou adresse e-mail.

Lorsqu’on leur a demandé si leur situation financière était meilleure ou pire qu’il y a six mois, 39 %, soit 448 des 1 146 réponses, se considéraient comme bien pire. Pendant ce temps, 1%, soit 15 répondants, ont déclaré qu’ils se considéraient beaucoup mieux.

Selon l’enquête, 95 répondants, soit 8 %, ont déclaré qu’eux-mêmes ou un conjoint avaient perdu leur emploi au cours des six derniers mois, et 170, soit 15 %, ont déclaré avoir ajusté leurs habitudes de dépenses en raison de la hausse des coûts ou de l’inflation.

En ce qui concerne ce qu’ils pensent des six prochains mois, 36 %, soit 411 des 1 146 personnes qui ont répondu, ont déclaré qu’ils pensaient que leur situation financière serait bien pire. Sur le total des personnes qui ont répondu, seulement 2%, soit 18 répondants, ont déclaré qu’ils pensaient qu’ils seraient beaucoup mieux lotis.

L’enquête a également demandé aux participants de réfléchir à leurs propres décisions et de classer ce qu’ils étaient le plus susceptibles de couper. Les concerts ou événements sportifs figuraient en tête de liste des choses à couper pour 70%, soit 807 des 1 146 répondants. Cela a été suivi par l’alcool/le tabagisme/le jeu à 59 % ; voyage à 58 % ; journaux ou magazines à 48 % ; dîner au restaurant à 44 % ; vêtements à 40 % ; l’épicerie et les services de streaming à 36 % chacun ; et l’essence à 25 %, selon l’enquête.

Les résidents de DeKalb, Bryan et Jenny Warren, ont commencé à utiliser GasBuddy pour obtenir le meilleur prix sur le gaz disponible. Ils ont également appris à faire leurs courses avec précaution pour éviter des frais supplémentaires à mesure que l’inflation frappe les supermarchés.

« C’est une question de relativité, non ? » a déclaré Bryan Warren. “Si c’est plus de 5 $, c’est comme, ‘Wow, c’est vraiment, c’est intense, mais maintenant que c’est à… quoi que ce soit, nous utilisons toujours l’application, nous recherchons toujours cette meilleure offre.”

Jenny Warren accorde plus d’attention aux prix des produits de première nécessité que Bryan. Elle recoupe les prix des articles entre différentes applications pour trouver la meilleure offre, en particulier pour les articles pour lesquels ils sont conscients de la marque. Jenny a déclaré que cette habitude a coïncidé avec l’avènement du ramassage des courses.

“Nous sommes en quelque sorte entrés dans ce mode, vous savez, une sorte de vérification des prix et d’autres choses, donc je pense que c’est probablement quelque chose qui va rester”, a déclaré Bryan Warren. “Je pense donc que c’est quelque chose qui a en quelque sorte changé notre façon de faire nos courses.”

“Avec les prix élevés de l’essence et des denrées alimentaires, je veux dire, nous avons changé, vous savez, en ce qui concerne la fréquence à laquelle nous emmenions notre famille manger”, a déclaré Jenny Warren. “Nous avons définitivement réduit cela, essayé de faire plus de repas à la maison.”

Bryan a dit que si Jenny voit des mégots de porc en vente, ils décideront de le faire pour les repas de la semaine.

“Alors que peut-être avant, je pense que nous aurions probablement simplement dit:” OK, qu’est-ce que nous avons envie de manger? Nous allons faire des tacos, nous allons faire n’importe quoi, et nous mangerions n’importe quoi », a déclaré Bryan.

Bryan a déclaré que sa famille avait de la chance d’être dans un bon endroit où elle pouvait ne pas avoir à se soucier d’aller d’un chèque de paie à l’autre et d’avoir à faire face à de nombreux changements de prix. Ils le font simplement parce qu’ils ont l’impression que c’est une bonne chose à faire, mais ce n’est pas intrinsèquement un besoin.

Cependant, la hausse des prix des denrées alimentaires n’a pas rejailli sur les agriculteurs.

“Ce n’est pas parce que vous voyez un steak à 40 $ que l’agriculteur reçoit 40 $ pour le steak qu’il fait pousser”, a déclaré Karl Faivre.