“Il faut passer à autre chose après cette sortie amère”, déclare Harmanpreet Singh après la défaite de l’équipe de hockey lors de la finale du CWG 2022

Après avoir subi une défaite de 0-7 contre l’Australie aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022, le vice-capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin Harmanpreet Singh a souligné que l’équipe devait sortir de cette amère expérience.

Arrivés ici tôt mercredi matin, l’équipe a eu le temps d’introspecter ses performances. Il a déclaré: «Il est difficile de digérer une perte avec une si grande marge. Décidément toute l’équipe est déçue de la façon dont nous avons joué mais il est important de passer à autre chose de cette sortie amère. Comme l’entraîneur en chef l’a mentionné, nous manquions d’énergie et de rythme pour affronter une équipe comme l’Australie.

Bien que la finale ait été une expérience inoubliable, il y a eu un certain nombre de points positifs à retenir de toute la campagne au Birmingham 2022 CWG. L’Inde s’est qualifiée pour la finale grâce à de belles performances en phase de groupes alors qu’elle battait le Ghana 11-0, faisait match nul contre l’Angleterre 4-4, battait le Canada 8-0 et le Pays de Galles 4-1, suivi d’une victoire 3-2 contre le Sud. L’Afrique en demi-finale.

A LIRE AUSSI : Bhavani Devi remporte la médaille d’or au Championnat d’escrime du Commonwealth 2022

« Il y a de nombreuses leçons de cette campagne sur lesquelles nous pouvons travailler et nous améliorer. Chaque match que nous avons joué sera analysé en profondeur à notre retour au camp après une pause de deux semaines et nous repartirons à zéro », a déclaré le spécialiste du drag flick.

Le vice-capitaine était dans une forme sublime tout au long du tournoi puisqu’il a marqué neuf buts pour l’équipe, et a été le deuxième meilleur buteur avec Gareth Furlong du Pays de Galles qui a également marqué 9 buts sur penalty tandis que Harmanpreet a marqué huit buts sur PC et un de coup de pénalité. Il a également réussi un triplé lors de la victoire 4-1 de l’Inde contre le Pays de Galles. L’Anglais Nicholas Bandurak est resté le meilleur buteur du tournoi avec 11 buts.

Parlant de sa propre performance, il a déclaré: «Ce fut une sortie mémorable pour moi personnellement malgré la finale qui ne s’est pas déroulée dans notre sens. Pour la première fois après la pandémie, nous jouions devant un si grand public et de nombreux fans indiens étaient arrivés. Ma femme s’est rendue à Birmingham pour regarder nos matchs, et c’était la première fois qu’elle me regardait jouer un grand tournoi en direct. C’est ma première médaille aux Jeux du Commonwealth, donc dans l’ensemble, c’était une sortie spéciale pour moi sur une note personnelle », a-t-il déclaré.

A LIRE AUSSI : Serena Williams : Six finales mémorables du Grand Chelem

Ensuite, l’Inde se préparera pour la prochaine saison 2022/23 de la FIH Hockey Pro League qui débutera en octobre. L’Inde devrait affronter la Nouvelle-Zélande et l’Espagne à domicile. L’équipe retournera au camp national des entraîneurs à Bangalore le 29 août.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici