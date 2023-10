"Il faut mettre fin aux crimes de guerre contre la Palestine": Appel téléphonique des dirigeants iranien et saoudien

Le président iranien Ebrahim Raisi et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ont discuté mercredi du conflit palestino-israélien, lors du premier appel téléphonique entre les deux dirigeants depuis un accord négocié par la Chine entre Téhéran et Riyad pour rétablir les relations.

Raïssi et le prince héritier saoudien ont discuté de la « nécessité de mettre fin aux crimes de guerre contre la Palestine », ont rapporté les médias d’État iraniens.

Le prince héritier saoudien, pour sa part, « a affirmé que le Royaume faisait tous les efforts possibles pour communiquer avec toutes les parties internationales et régionales pour mettre un terme à l’escalade en cours », a indiqué l’agence de presse officielle saoudienne SPA.

Il a également réitéré le refus de l’Arabie saoudite de prendre pour cible des civils de quelque manière que ce soit, a ajouté SPA.

L’Arabie saoudite et l’Iran ont convenu de reprendre leurs relations en mars dans le cadre d’un accord négocié par la Chine après sept années d’hostilité, qui avait menacé la stabilité et la sécurité dans le Golfe et contribué à alimenter les conflits au Moyen-Orient, du Yémen à la Syrie.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)