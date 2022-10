Il faut maintenant un an en moyenne à l’ARC pour auditer les petites entreprises

Les petites et moyennes entreprises sélectionnées par l’Agence du revenu du Canada pour des vérifications attendent plus longtemps pour que ces vérifications soient terminées, ce qui, selon les groupes d’affaires, cause un stress inutile aux propriétaires de petites entreprises partout au Canada.

Des documents déposés au Parlement montrent qu’il faut maintenant près d’un an en moyenne à l’ARC pour effectuer une vérification d’une petite entreprise – une moyenne qui augmentait même avant que la pandémie ne frappe.

Alors qu’il a fallu à l’ARC en moyenne 171 jours pour effectuer une vérification d’une petite ou moyenne entreprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, il a fallu en moyenne 348 jours entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Au début de cette année, il fallait en moyenne 314 jours à l’ARC pour effectuer un tel audit.

Corinne Pohlmann, vice-présidente principale des affaires nationales de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), a déclaré que ses membres se plaignaient des délais de vérification plus longs de l’ARC avant même la pandémie.

“Nous avons constaté au cours des dernières années une augmentation … de la durée de ces audits et, de manière anecdotique, davantage de plaintes concernant le temps que cela prenait”, a déclaré Pohlmann à CBC News.

“C’est donc préoccupant de voir que certains de ces audits durent jusqu’à un an, ce qui est long pour se sentir stressé par ce qui va se passer dans tout ce processus.”

L’ARC a déclaré que la pandémie demeure l’une des raisons pour lesquelles les audits prennent plus de temps.

Il a indiqué que le nombre d’audits de petites et moyennes entreprises est tombé à 11 328 en 2020/2021 contre 23 135 l’année précédente, car le personnel qui effectue ces audits a été réaffecté.

« En raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs programmes ont été suspendus », a déclaré l’ARC dans une récente réponse à une question inscrite au Feuilleton de la Chambre des communes par le député néo-démocrate Daniel Blaikie.

« La charge de travail des employés a été transférée vers des services essentiels, tels que les programmes de prestations COVID-19 et les activités des centres d’appels liés à la COVID-19. L’activité d’audit s’est poursuivie tout au long de la pandémie, mais s’est limitée aux audits à haut risque et aux circonstances exceptionnelles.

En réponse aux questions de CBC News, l’ARC a également déclaré avoir suspendu ces vérifications afin d’aider les entreprises pendant la pandémie.

“L’ARC a fait une pause délibérée des audits, d’une durée d’environ six mois en 2020/21, pour les petites et moyennes entreprises en reconnaissance des difficultés causées par la pandémie de COVID-19”, a écrit la porte-parole de l’ARC, Nina Ioussoupova, dans un e-mail. réponse.

Elle a déclaré que les opérations ne sont pas revenues aux niveaux d’avant la pandémie en 2021/22, mais que les charges de travail d’audit régulières ont maintenant repris.

La FCEI a déclaré que l’arrêt des audits des petites et moyennes entreprises pendant la pandémie était la bonne chose à faire.

“Nous savions, et avons même demandé à l’ARC de se retirer pendant COVID parce que tant d’entreprises ont été fermées, n’étaient même pas en mesure de fonctionner, que nous avons ressenti la dernière chose [they needed] à ce stade devait passer par un audit », a déclaré Pohlmann.

“Donc, le fait que les audits aient beaucoup diminué pendant cette période, et qu’ils aient même déplacé des gens dans d’autres domaines pour aider avec les services autour de COVID, je pense que tout cela était en quelque sorte ce qu’il fallait faire.”

Le porte-parole conservateur en matière de revenus, Adam Chambers, a déclaré que la plupart des petites entreprises avaient été auditées de manière très approfondie ces dernières années.

“Si vous êtes une petite et moyenne entreprise et qu’il faut plus de 250 ou 350 jours pour effectuer un audit, c’est une distraction importante pour vous dans la gestion de votre entreprise”, a déclaré Chambers.

“Beaucoup de petits [or] les entreprises de taille moyenne ont connu des moments difficiles au cours des deux dernières années, je pense donc qu’il est raisonnable qu’elles aient détourné certaines ressources vers d’autres domaines prioritaires. »

La porte-parole du NPD en matière de revenus, Niki Ashton, affirme que l’ARC a besoin de plus de ressources pour s’assurer que chacun paie sa juste part d’impôt. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

La porte-parole néo-démocrate en matière de revenus, Niki Ashton, a déclaré que le fait que l’ARC ait dû retirer du personnel de l’audit pour gérer les programmes de prestations COVID soulève des questions quant à savoir si l’ARC a ce dont elle a besoin pour faire son travail.

“Le fait que des ressources aient été détournées de la vérification est un problème et témoigne vraiment du manque de ressources avec lesquelles l’ARC doit travailler”, a déclaré Ashton.

“Nous devons nous assurer que les petites et moyennes entreprises paient leur juste part et nous devons vraiment nous assurer que les ultra-riches paient leur juste part.”

Ashton a déclaré que l’ARC semble mettre en œuvre deux ensembles de règles – un pour les petites entreprises et un autre pour les Canadiens très riches.

“Nous avons vu plus de cas faire l’objet d’enquêtes criminelles et même de condamnations lorsqu’il s’agit d’audits de petites entreprises par rapport aux ultra-riches”, a-t-elle déclaré. «Nous devons donc nous assurer que l’ARC dispose des outils nécessaires pour poursuivre quiconque évite sa juste part d’impôt, et cela n’est manifestement pas fait en ce moment.»

Dans sa réponse déposée au Parlement, l’ARC a déclaré que 304 cas impliquant des petites et moyennes entreprises ont été renvoyés à son programme d’enquêtes criminelles depuis le 1er avril 2015, et que 16 de ces cas ont été renvoyés au Service des poursuites pénales du Canada pour de possibles poursuites pénales. poursuite.

Au 31 mars 2022, dernière date pour laquelle des chiffres sont disponibles, sept enquêtes criminelles avaient abouti à la condamnation de 13 contribuables. Bien que l’ARC publie les condamnations pour infraction aux lois fiscales, elle a refusé d’identifier les cas mentionnés dans la réponse qu’elle a déposée.

La période de novembre 2015 au 31 mars 2022 a vu une condamnation d’une personne fortunée pour des charges fiscales – et aucune accusation portée en relation avec la quantité massive d’informations sur les comptes offshore divulguées dans les journaux Panama, Paradise et Pandora.

L’ARC a également été discrète lorsqu’on lui a demandé ce qui incitait l’agence à choisir certaines petites et moyennes entreprises pour des vérifications plutôt que d’autres.

Dans sa réponse, l’ARC a cité plusieurs aspects qui contribuent à la décision d’auditer une entreprise, y compris les pistes et “d’autres sources de données”, ainsi que “les projets locaux, les références internes et une forte confiance dans le jugement local”.

“Toute la charge de travail des PME (petites et moyennes entreprises) est sélectionnée pour audit en raison d’un élément de leur déclaration de revenus qui présente un degré élevé de risque de non-conformité, par rapport à chacun des principaux programmes… et leurs tranches de revenus particulières “, a écrit l’ARC.

Ioussoupova a refusé de révéler exactement quels facteurs de risque l’ARC mesure lorsqu’elle sélectionne une entreprise pour un audit.

“En règle générale, l’ARC sélectionne les dossiers à vérifier en fonction d’un certain nombre de conditions telles que l’historique d’observation, le potentiel d’erreurs et les types de déductions/crédits réclamés”, a-t-elle écrit.