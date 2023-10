« Il faut faire preuve d’un peu de défiance »

« Le meilleur conseil que j’ai reçu a été de répondre à toutes vos questions et de trouver une personne qui en sait le plus possible sur ce domaine, et de lui poser toutes les questions possibles jusqu’à ce que vous la compreniez », a déclaré Nguyen.

L’événement d’une heure a réuni des entrepreneurs et des investisseurs à succès qui ont offert des conseils pratiques sur la façon de faire évoluer votre carrière et de démarrer votre propre entreprise.

En franchissant cette étape, elle a décidé « que le pire qui pourrait arriver ne serait pas si grave si je faisais de mon mieux », a-t-elle déclaré à Kristina Partsinevelos de CNBC lors de l’événement virtuel CNBC Make It: Your Money le 17 octobre.

Et n’oubliez pas d’envoyer un e-mail de suivi après l’entretien. « C’est crucial », a déclaré McGoff. « Cela vous permet de terminer sur une note positive » et de « communiquer votre étiquette professionnelle ».

Lors d’un entretien ultérieur avec quelqu’un comme un chef de département qui a une connaissance spécifique du poste pour lequel vous postulez, « c’est à ce moment-là que vous voudrez parler davantage de l’industrie, discuter avec eux et être plus précis », a déclaré McGoff.

À partir de là, vous voulez indiquer clairement que vous avez fait vos devoirs et que vous connaissez l’entreprise. « Le recruteur peut savoir dans les cinq premières secondes de l’entretien si vous avez fait vos recherches ou non », a déclaré McGoff.

Si vous voulez réussir un entretien d’embauche, l’impression que vous faites commence par votre apparence, selon Erin McGoff, une éducateur de carrière et influenceur avec plus de 2,7 millions de followers sur TikTok.

Si vous voulez mettre de l’ordre dans votre argent, votre premier réflexe sera peut-être de faire un budget. Mais vous ne pouvez pas établir un budget correctement sans identifier et hiérarchiser vos objectifs financiers, a déclaré Douglas Boneparth, fondateur et président de Bone Fide Wealth et co-auteur de « The Millennial Money Fix », à Frank Holland de CNBC.

Commencez par identifier vos objectifs. Voulez-vous rembourser votre dette étudiante? Économiser pour une maison ? Constituer une réserve de trésorerie ?

Ensuite, quantifiez ces objectifs en termes de temps et de valeur : « Quand voulez-vous atteindre cet objectif ? Et combien cet objectif va-t-il vous coûter ? dit Boneparth.

La dernière étape, et « la plus importante », consiste à donner la priorité à ces objectifs, a déclaré Boneparth. Cela signifie décider « où vont le premier et le dernier dollar d’épargne disponible ». Si vous avez plusieurs objectifs, comment allez-vous répartir votre épargne entre ces objectifs ?

Une fois que vous aurez parfaitement compris quels sont vos objectifs, vous pourrez recommencer à déterminer un budget et à maîtriser votre trésorerie.

Et quels que soient vos objectifs, Boneparth recommande fortement de constituer une réserve de liquidités d’urgence capable de couvrir trois à six, voire neuf mois de vos dépenses avant de commencer à investir.

« Je suis un grand partisan de la stabilité et de la capacité à résister à la volatilité », a-t-il déclaré. « La vie n’avance jamais en ligne droite. Il y a toujours des hauts et des bas. »

Une autre priorité avant de commencer à investir : rembourser toute dette de carte de crédit à intérêt élevé. Le taux d’intérêt moyen des cartes de crédit est actuellement plus de 20%bien au-dessus du rendement de 6 % à 8 % que vous pouvez généralement attendre sur les investissements.

« Débarrassez-vous des dettes liées aux cartes de crédit et ne laissez plus jamais cela se reproduire », a déclaré Boneparth.

Boneparth admet que son conseil de donner la priorité à la constitution d’un fonds d’urgence et au remboursement des dettes de carte de crédit plutôt qu’à l’investissement peut aller « à l’encontre des idées reçues ». Mais en faisant cela, vous vous préparez à être financièrement stable et vous évitez de devoir réinvestir dans vos investissements lorsque vous rencontrez des difficultés financières.

Oui, vous pourriez manquer un an ou deux d’intérêts composés sur les investissements. Mais cela constituera un sacrifice à court terme au profit de la stabilité, « de sorte que vous n’aurez pas besoin de toucher aux investissements plus tard », a-t-il déclaré. « Ça en vaut la peine. »

Divulgation : CNBC détient les droits exclusifs de câble hors réseau sur « Shark Tank » d’ABC.