«La majorité du football a besoin de plus de matchs, à la fois pour que les clubs soient plus durables et pour que les joueurs soient plus exposés. C’est pourquoi la nouvelle UEFA Conference League n’est pas une mauvaise idée », a-t-il déclaré.

«Le fait est que ce calendrier est si complètement encombré qu’il n’y a pas d’espace pour déplacer les jeux n’importe où et qu’il y a eu un échec absolu au fil des ans, en termes d’ajout de jeux de plus en plus compétitifs et d’intensité des jeux augmentant, sans répondre au problème de santé », a déclaré Baer-Hoffmann.

