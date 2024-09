Il faut être prudent lorsqu’on établit des liens entre l’amélioration des symptômes et des remèdes non éprouvés, prévient une étude

Crédits : Unsplash/CC0 Domaine public



Les gens ont tendance à continuer à suivre des traitements non éprouvés même s’il n’y a aucune preuve suggérant qu’une amélioration marginale initiale des symptômes est autre chose qu’une coïncidence potentielle, selon une nouvelle étude.

« J’ai remarqué que beaucoup de mes patients prennent des vitamines, des pilules ou des remèdes alternatifs inutiles avec peu de preuves pour éclairer leur choix, ce qui conduit à beaucoup de distractions, de vœux pieux et de gaspillage d’argent », explique l’auteur principal de l’étude, Donald Redelmeier, interniste et scientifique principal au Sunnybrook Health Sciences Center, et professeur au département de médecine de la faculté de médecine Temerty de l’université de Toronto.

« Ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c’est une fausse croyance qui conduit à un diagnostic manqué qui devient ensuite incurable. »

L’étude, publié dans le journal Ouverture du réseau JAMAétudie le « biais post-hoc », une tendance du raisonnement qui pousse de nombreux patients à continuer de prendre des traitements douteux ou peu fiables. Ce biais encourage une idée fausse répandue : parce qu’une action a précédé un autre événement ultérieur, la première doit avoir causé la seconde puisqu’elle s’est produite en séquence.

Mais la science médicale, soulignent les chercheurs, souligne que l’ordre de deux événements ne prouve pas une relation de cause à effet, car les coïncidences sont fréquentes. Cela implique pour les soins médicaux qu’un patient qui s’est amélioré après un traitement n’est pas nécessairement un patient qui s’est amélioré grâce au traitement.

D’autres explications possibles incluent le retrait d’une activité indésirable, un repos supplémentaire ou les propres pouvoirs de guérison du corps.

Pour tester les biais dans une variété de cas cliniques, les chercheurs ont mené plusieurs expériences en utilisant des scénarios cliniques hypothétiques administrés par une enquête randomisée auprès de pharmaciens et de membres de la communauté.

Les scénarios décrivaient un patient souffrant de fatigue ou d’un autre symptôme vague qui se sentait un peu mieux après avoir essayé une vitamine, un shampooing, une pilule de sucre ou un autre traitement.

« Nous avons constaté que la plupart des répondants ont suggéré de poursuivre le traitement indéfiniment, même si le changement des symptômes pouvait être dû au hasard », explique Redelmeier, qui est également affilié à l’ICES et à l’Institut de politique, de gestion et d’évaluation de la santé de l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto.

« Le biais post-hoc peut jouer des tours aux patients, ce qui peut éventuellement conduire à de graves déceptions. Pour les professionnels de santé, il peut en fin de compte conduire à des lacunes dans les soins. »

Bien qu’attribuer une amélioration initiale des symptômes – ou leur absence – à un traitement soit une approche rapide et intuitive, les chercheurs affirment que l’étude renforce la nécessité pour les patients et les cliniciens d’être prudents lorsqu’ils tirent des conclusions.

« La prise de conscience du biais post-hoc ne le fera pas disparaître, mais nous suggérons aux patients et aux cliniciens d’y réfléchir à deux fois et de rester attentifs aux explications alternatives. »

Plus d’informations :

Donald A. Redelmeier et al., Biais post hoc dans les décisions de traitement, Ouverture du réseau JAMA (2024). DOI : 10.1001/jamanetworkopen.2024.31123

Fourni par l’Université de Toronto