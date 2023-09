Il faut dix fois plus de logements subventionnés à Kelowna : rapport

Kelowna a besoin de dizaines de milliers de logements de tous types pour répondre à la demande prévue.

Dans une mise à jour de l’évaluation des besoins en logement (HNA) présentée au conseil lundi 11 septembre, le personnel a noté que 1 870 à 2 650 logements seraient nécessaires chaque année jusqu’en 2031.

« Il existe un important déficit de logements à Kelowna », a déclaré Arlene Janousek, urbaniste.

Ce déficit est actuellement de 3 750 à 5 000 logements.

La population de Kelowna a augmenté rapidement, particulièrement au cours des dernières années, et cette croissance devrait continuer de créer une demande supplémentaire de logements dans une communauté déjà confrontée à des problèmes d’abordabilité, a déclaré Janousek.

Plus de 200 000 personnes devraient vivre dans la région d’ici 2041. Elle a ajouté que Kelowna connaît également une grave pénurie de logements locatifs subventionnés.

« De nombreux ménages à faible revenu ne sont plus en mesure de se permettre les loyers du marché et leurs besoins seraient mieux satisfaits grâce à des logements locatifs subventionnés.

Depuis 2018, les loyers dans le centre de l’Okanagan ont augmenté de 32 pour cent tandis que les prix des logements ont augmenté de 55 pour cent, selon le rapport de Janousek.

« Nous avons besoin de décupler le nombre de logements locatifs subventionnés chaque année », a-t-elle déclaré.

Le personnel a réalisé une évaluation des terrains publics et à but non lucratif qui pourraient convenir à des logements subventionnés.

« Nous avons constaté qu’il existe une capacité importante au sein de la ville pour accueillir ce type de logement », a déclaré Janousek.

Cependant, elle a ajouté qu’une analyse plus approfondie site par site serait nécessaire pour déterminer l’adéquation.

Janousek a déclaré au conseil que la ville a démontré qu’elle peut approuver des logements assez rapidement pour répondre à la demande, mais que le rythme de la construction de logements doit s’accélérer.

« Sur la base de certaines des tendances en matière de permis que nous étudions et de certaines conclusions de notre engagement, atteindre ces objectifs constituera un effort majeur pour la communauté du développement. »

« Il existe des défis permanents en termes de recrutement de main-d’œuvre et de problèmes de chaîne d’approvisionnement, et nous assistons à des projets plus vastes et plus complexes qui prennent plus de temps à être livrés. »

Les objectifs annuels de Kelowna en matière de logement sont nécessaires jusqu’en 2031. (Ville de Kelowna)

Janousek a ajouté que les problèmes d’accessibilité financière ainsi que la diminution de la taille des ménages et l’évolution des préférences ont conduit à une demande accrue de logements plus petits dans les immeubles à logements multiples.

« Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive. »

Bien que l’HNA ait constaté qu’un niveau adéquat de logements en propriété est approuvé, il doit s’aligner sur les revenus des résidents et les besoins des ménages.

« En général, les nouvelles maisons individuelles constituent la forme de logement la plus chère et elles sont hors de portée pour la plupart des résidents de Kelowna, tandis que les petits immeubles à logements multiples ont tendance à être plus abordables », a déclaré Janousek.

Des logements intercalaires supplémentaires, tels que des plex et des maisons en rangée, contribueraient à répondre au besoin de types de logements plus accessibles, a-t-elle ajouté.

Le rapport complet de HNA est disponible sur le site Web de la ville de Kelowna.

