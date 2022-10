Il faut deux téléspectateurs disent tous la même chose alors que Richard Madeley apparaît dans l’émission

Ça prend deux téléspectateurs ont été déconcertés ce soir alors que Richard Madeley est apparu dans l’émission.

L’hôte de GMB était sur place pour discuter de Strictly, bien qu’il n’ait rien à voir avec la série ou qu’il ne sache rien de la danse.

Après avoir donné son avis sur les scores, l’animateur Rylan Clark l’a interrogé sur la probabilité que sa femme Judy participe.

Richard a insisté sur le fait que “l’enfer gèlerait” avant que Judy ne rejoigne la compétition de danse.

Ceux qui regardaient à la maison n’étaient pas trop sûrs de son apparence et se sont tournés vers Twitter pour en discuter.

Une personne a écrit: “Richard Madeley pense vraiment qu’il est une autorité mondiale sur n’importe quel sujet… .. #ittakestwo.”

Un deuxième a ajouté: «Je viens de mettre It Takes Two sur BBC2 et instantanément ça a été gâché – Richard Madeley était sur .”

Alors qu’un troisième a demandé: “Je viens de retourner à #ItTakesTwo, que fait Richard Madely là-bas?”

Richard est récemment revenu à Good Morning Britain après avoir pris huit semaines de congé pour se concentrer sur son nouveau roman.

Il a cependant admis que son court contrat ne se poursuivait pas l’année prochaine, il pourrait donc ne pas héberger GMB plus longtemps.





Richard a déclaré au Sunday Brunch de Channel 4: «Depuis le départ de Piers, comme vous le savez, sa chaise a été une sorte de concert tournant et toutes sortes de présentateurs sont venus et l’ont fait.

« Il est vrai que ces derniers temps, j’ai en quelque sorte atteint le sommet de cette pile, je suppose.

« Mais je ne sais pas pour combien de temps car je suis sur un contrat assez court.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. J’ai une assez grosse pause l’été, je vais en France et puis je reviens souvent à l’automne.

« Mais pour l’année prochaine, je n’ai aucune idée et ça me va. Je ne le chasse pas, tu sais.

“S’ils se retournent et disent” Nous relançons le programme et remercions Richard pour tous les poissons, mais nous allons utiliser tel ou tel “, cela me conviendrait.”