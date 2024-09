« Il faudrait le classer » : l’artiste Tracey Emin parmi des centaines de personnes qui critiquent les modifications apportées à un bâtiment brutaliste

Les opposants affirment que les modifications porteront atteinte à l’intégrité architecturale du bloc et réduiront la vue sur le front de mer depuis l’intérieur.

Les projets de rénovation d’un immeuble d’appartements des années 1960 dans le sud de l’Angleterre ont suscité une opposition généralisée.

Arlington House à Margate est un bâtiment brutaliste réputé situé le long du front de mer.

Le bloc de 18 étages se présente presque exactement comme lors de sa construction en 1963, avec des panneaux de béton préfabriqués, des finitions intérieures en marbre de Carrare et des fenêtres coulissantes vitrées.

Aujourd’hui, une proposition visant à remplacer ces fenêtres originales se heurte aux objections du public et des sociétés de protection du patrimoine.

L’artiste Tracey Emin, qui a été nominée pour le prix Turner, fait également partie des centaines de personnes opposées à ces changements.

« Il devrait être classé et rénové pour retrouver sa beauté d’origine »

Arlington House, développé par Bernard Sunley et conçu par Russel Diplock, est un bâtiment emblématique surplombant les sables du Kent.

La façade inspirée des vagues est réputée pour offrir à tous les appartements une vue sur la mer.

Désormais, les gestionnaires du complexe prévoient de remplacer les fenêtres d’origine par des modèles oscillo-battants.

La proposition a suscité une réaction négative de la part de la population locale et des résidents de l’immeuble, parmi lesquels figure Emin.

L’association caritative de conservation architecturale Twentieth Century Society a également déposé une objection auprès du conseil local du district de Thanet.

Les opposants affirment que les modifications porteront atteinte à l’intégrité architecturale du bloc et réduiront la vue sur le front de mer depuis l’intérieur.

« Arlington House est un bâtiment historique de Margate. À l’époque de sa construction, Margate était en plein essor et c’était un emblème du futur », a déclaré Emin à la presse britannique.

« Au cours des dernières décennies, il a été laissé à l’abandon sans que l’on prenne soin de son architecture brutaliste monumentale. Si ce bâtiment avait été situé dans une ville européenne, il aurait été protégé dès le départ. Il devrait être classé et rénové pour lui redonner sa beauté d’origine. »

Nick Dermott, expert en patrimoine de Thanet, a critiqué les propositions, les qualifiant de « paresseuses et maladroites ».

« Quatre éléments sont essentiels à l’apparence frappante du bâtiment : sa hauteur, ses baies vitrées en saillie en forme de vague, l’utilisation de panneaux de rehausse en béton préfabriqué blanc et ses bandes continues de châssis coulissants horizontaux en aluminium (fenêtres) », a-t-il déclaré au Isle of Thanet News.

« Les fenêtres d’origine, de grande qualité et vieilles de 60 ans, ont été soigneusement étudiées par l’architecte et sont essentielles au caractère architectural du bâtiment. Aucune sophistication architecturale de ce type n’a été appliquée aux propositions actuelles. »

La restauration de la Maison Arlington profitera aux résidents

Les propriétaires du bien immobilier Freshwater affirment que les nouvelles fenêtres font partie d’un projet de restauration plus vaste et profiteront aux habitants du quartier.

Certains résidents se sont plaints du fait que les fenêtres d’origine auraient besoin d’être modernisées.

Lyndon Brand, 60 ans, a déclaré au site d’information local KentOnline qu’ils étaient « tout simplement terribles ».

« Ils tremblent et vibrent. Beaucoup ont été frappés par des mouettes et se sont fissurés. En été, la chaleur déforme les cadres et fissure le verre. Les cadres légèrement plus épais sont un petit prix à payer. Vous ne le remarquerez pas », a ajouté Brand.

Freshwater a décrit la différence entre les fenêtres d’origine et celles de remplacement comme étant « minime ».

Cependant, bien que les rapports indiquent que les nouvelles fenêtres seront de type oscillo-battant avec des cadres nettement plus épais, aucun rendu officiel n’a été soumis à la planification, il n’est donc pas clair quel sera l’effet final sur la façade.

De plus, la structure du bail signifie que toutes les fenêtres ne seront pas remplacées, ce qui donne une apparence de patchwork.