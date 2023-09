« Il faudra y aller et ce sera Ramsdale » – Carragher, Neville et Wright sur les GK d’Arsenal

Le gardien d’Arsenal, Aaron Ramsdale, pourrait devoir quitter Arsenal après avoir perdu sa place face à David Raya lors des trois derniers matchs, ont déclaré Jamie Carragher et Gary Neville.

Ramsdale a été étonnamment abandonné par Arteta pour le match de Premier League à Everton le week-end d’avant-dernier alors que la signature estivale de David Raya commençait à Goodison Park.

Raya a ensuite été conservé dans l’équipe pour le choc de la Ligue des champions à domicile contre le PSV Eindhoven et est resté dans l’alignement pour le troisième match consécutif alors que Ramsdale était de nouveau sur le banc pour le derby du nord de Londres dimanche contre Tottenham.

« Si ça continue comme ça, il va devoir frapper au [manager’s] porte et dis ‘écoute, je dois jouer au football ailleurs si ça continue comme ça' », a déclaré Neville sur le podcast Stick to Football.

Et Carragher, qui a été qualifié de « honte » par le père de Ramsdale pour avoir déclaré dans un commentaire qu’il pensait que les applaudissements du gardien de but suite à l’arrêt de Raya en première mi-temps étaient juste pour les caméras, ne peut pas voir les deux heureux longtemps.

« Ça ne peut pas marcher », a-t-il déclaré. « La seule fois où vous avez deux gardiens de même niveau, c’est lorsqu’ils ne sont pas tous les deux assez bons. Lorsque vous avez un bon gardien de haut niveau – et il reste à voir si Raya est celui-là – pour qu’Arteta le fasse venir. , il se sent meilleur que Ramsdale, donc je suis totalement avec le manager. Je pense que c’est vraiment impitoyable.

Et il a ajouté : « Ramsdale a bien fait pour lui, je pense que c’est un bon gardien, pas un grand. Raya doit encore faire ses preuves en tant que grand gardien et je pense qu’il y a le potentiel pour amener Arsenal à un autre niveau dans le gardien de but. département.

« Nous devons nous rappeler que Ramsdale était lui-même dans cette position lorsqu’il a pris [Bernd] Chez Leno, donc l’un d’eux devra partir, et ce sera Ramsdale. »

Comme on pouvait s’y attendre de la part d’une légende d’Arsenal, le point de vue d’Ian Wright était plus équilibré et il a félicité Ramsdale pour son rôle au cours des deux dernières années.

« Quand vous regardez le parcours d’Aaron Ramsdale à Arsenal, lorsque nous l’avons recruté, les gens se moquaient de nous », a-t-il déclaré.

« Même les fans d’Arsenal disaient qu’il avait connu deux relégations. Ramsdale a progressé au point où une grande partie de ce que nous avons accompli, il y a joué un rôle énorme.

« Il est arrivé et a pris la place de Bernd Leno, et en voyant David Raya entrer et jouer aussi bien que lui, il va y avoir de la compétition chaque semaine maintenant. Nous avons vu sur les caméras Sky où chaque arrêt effectué par Raya, la caméra faisait un panoramique vers Ramsdale pour voir sa réaction. »

Wright a ajouté qu’il espère que Ramsdale pourra résister à la tempête et rester à Arsenal.

« Nous voulons le voir surmonter cette adversité », a-t-il déclaré. Mikel Arteta l’a amené [Raya] en raison, encore une fois, des marges. Mettez-vous à la place d’Aaron Ramsdale – quand vous commencez à entendre que David Raya arrive, vous pensez « ouais, d’accord », mais tout d’un coup, il est là, et pas seulement ça, il est dans l’équipe. Ce n’est pas faux car nous avons affaire à un jeu professionnel et c’est impitoyable.

« La façon dont il a réagi devant les caméras montre qu’Aaron Ramsdale va soutenir l’équipe. Les gens ne comprennent pas, être dans un vestiaire où une équipe essaie d’arriver quelque part – à quel point cet endroit est impitoyable. Bien sûr, on se sent désolé pour lui mais c’est ce qui arrive. »

Gary Neville, Jamie Carragher et Ian Wright s’exprimaient sur le podcast Stick to Football, présenté par Pari du ciel.

