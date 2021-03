je

Dans un virage serré, avec peu d’options réelles qui leur sont ouvertes et voulant être vus pour «faire quelque chose» face à un accès d’impopularité, les dirigeants politiques, au gouvernement et dans l’opposition, choisissent souvent de «rafraîchir» leur équipe de première classe. Pour un Premier ministre, il a au moins l’avantage de pouvoir être considéré comme un acte de leadership décisif (même s’il est plus susceptible d’être une panique aveugle), et les nouveaux titulaires seront au moins au pouvoir et en mesure de faire de vrais changements. Rares sont les remaniements ministériels qui ont transformé la fortune d’un gouvernement, sauf peut-être à la marge et offrant aux commérages du matériel pour les profils du «prochain Premier ministre».

Un chef de l’opposition n’a même pas ces maigres avantages à se tourner, et les spéculations sur les changements peuvent déstabiliser une équipe déjà sous pression. Il en va de même pour la position de la chancelière de l’ombre, Anneliese Dodds. Elle est partie dimanche pour une course de huit kilomètres en soutien à l’Oxford Hospitals Charity avec une couverture particulièrement méchante dans la presse. Elle était, apparemment, pour la côtelette. Sir Keir Starmer, ou ses alliés, auraient cru qu’elle était très intelligente mais pas aussi efficace qu’elle pourrait l’être pour faire passer les messages. Les goûts de Rachel Reeves et Lisa Nandy ont été offerts comme remplaçants possibles. Yvette Cooper, ancienne ministre du Trésor, est une autre femme députée travailliste qualifiée pour son rôle.

Aussi tentant que cela puisse être, cela semblerait certainement un peu paniqué. Avec un cycle important d’élections à venir en mai, la dernière chose dont les travaillistes ont besoin est une nouvelle série d’histoires sur les scissions et l’échec des ministres. D’ailleurs, Mme Dodds n’est guère responsable de la reprise de la fortune de Boris Johnson et des conservateurs, par rapport aux travaillistes. La raison en est aussi simple qu’une aiguille qui entre dans le bras – la transformation de la crise Covid depuis l’arrivée des vaccins et l’absence (comparative) de perturbation de masse causée par le Brexit. Dans l’année depuis qu’il est devenu chef, Starmer a considérablement réduit l’avance des conservateurs et les a parfois dépassés, et a ressemblé à un autre premier ministre compétent.