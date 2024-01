Il faudra peut-être un certain temps avant que les fans des Commanders sachent qui sera le nouvel entraîneur-chef (et ses assistants).

La NFL a de nouvelles règles cette saison régissant les entretiens et l’embauche des entraîneurs.

Vous vous souvenez peut-être que l’année dernière, les fans de Commanders ont découvert début janvier que Scott Turner avait été licencié, mais la décision d’embaucher Eric Bieniemy pour le remplacer n’a été rendue publique que le 18 février, soit plus d’un mois plus tard et 5 jours après. les Chiefs ont remporté le Super Bowl.







Les règles d’entretien et d’embauche des entraîneurs sont assez complexes et ont changé au cours de chacune des deux dernières intersaisons (2023 et 2024).

Les règles actuelles

Les équipes ne peuvent pas tenir d’entretiens initiaux avec les candidats employés par les équipes participant aux matchs de championnat de l’AFC et de la NFC jusqu’à la fin de la saison de l’équipe employeur..

Un deuxième entretien en face-à-face n’est pas autorisé avant le 29 janvier.

L’équipe de l’employeur d’un candidat ne peut pas volontairement autoriser des exceptions à ces règles.

[From] Du 29 janvier au 4 février (la semaine de congé entre les championnats de conférence et le Super Bowl), des deuxièmes entretiens, en personne ou virtuels, sont autorisés avec les candidats entraîneurs-chefs employés par les équipes du Super Bowl. La ou les équipes qui mènent les entretiens doivent en informer la ou les équipes employeurs.

Les contacts avec les candidats entraîneurs-chefs du Super Bowl ne sont pas autorisés du 4 au 12 février, le lendemain du Super Bowl.

En plus, aucun contrat, annonce de contrat ou accord contractuel n’est autorisé avant la fin de la saison de l’équipe employeur.

La liste des candidats entraîneurs-chefs envisagée par Washington comprendrait des entraîneurs qui font actuellement partie des équipes d’entraîneurs des Lions, des Texans et des Ravens, qui sont tous actuellement en vie en séries éliminatoires.

Bien sûr, lors des séries éliminatoires de l’AFC, les Texans et les Ravens s’affrontent samedi, donc le(s) candidat(s) (le CO Lions Bobby Slowik ; Mike Macdonald, DC des Ravens ; Cul de corbeaux. entraîneur-chef et entraîneur DL Anthony Weaver) de l’équipe perdante seront immédiatement disponibles pour un entretien personnel tandis que le(s) candidat(s) de l’équipe gagnante resteront (pour le moment) indisponibles pour un entretien personnel.

Lors des séries éliminatoires de la NFC, Ben Johnson, OC des Lions, et Aaron Glenn, DC des Lions, affronteront les Buccaneers de Tampa Bay ce dimanche. Si les Lions perdent, ils pourront être interviewés immédiatement, mais sinon, leur disponibilité sera retardée jusqu’après le match de championnat de conférence.

Si l’un de ces candidats finit par devenir entraîneur au Super Bowl, les fans des Commanders pourraient attendre jusqu’à la mi-février pour savoir qui sera le prochain entraîneur – même si, à ce moment-là, il sera probablement évident qui est Josh Harris et Adam Peters. attendent.

Effet d’entraînement pour les coordinateurs

Dans une situation où la ou les cibles principales des Commanders sont toujours entraîneures lors des matchs de championnat de conférence ou du Super Bowl, le front office des Commanders devra aider à travailler en coulisses pour créer des engagements avec les coordinateurs et les entraîneurs de poste. Beaucoup de ces candidats ont passé des entretiens virtuellement cette semaine et recevront des offres des équipes la semaine prochaine et la semaine suivante (s’ils n’entraînent pas une équipe en séries éliminatoires). Bien entendu, tout candidat à un poste d’entraîneur-chef qui est sérieusement pris en considération sera déjà en contact avec les personnes clés qu’il souhaite emmener avec lui à Washington, ce qui n’a donc probablement pas un impact aussi important qu’il y paraît.

À travers le cercle vite et lentement

Dans l’ensemble, les règles de la ligue concernant les entretiens et l’embauche des entraîneurs créent une situation dans laquelle, si le premier choix de Washington est d’entraîner une équipe qui ne participera pas aux séries éliminatoires samedi ou dimanche soir, alors les commandants pourraient conclure la recherche d’entraîneurs et annoncer un décision dès mercredi ou vendredi de la semaine prochaine.

D’un autre côté, si une ou plusieurs des principales cibles de Washington entraînent une équipe qui progresse vers le Super Bowl, qui se jouera le 11 février, il pourrait s’écouler le 12 février ou plus tard avant que les commandants soient en mesure d’annoncer l’identité de le nouvel entraîneur-chef de l’équipe et s’affaire à compléter le reste de l’équipe d’entraîneurs.

Évidemment, les fans impatients pourraient éventuellement être récompensés par une annonce rapide d’ici une semaine, mais ils devraient également se préparer à voir leur patience mise à l’épreuve par les nouvelles règles de la NFL en matière d’entretiens et d’embauche d’entraîneurs.

En savoir plus