Il faudra peut-être un an aux survivants de Covid-19 pour retrouver l’odeur et le goût, révèle une nouvelle étude

Avez-vous perdu votre sens du goût et de l’odorat après avoir souffert d’une infection au Covid-19 ? Cela pourrait prendre jusqu’à un an pour revenir, selon une étude. Depuis que la pandémie a été déclarée début 2020, l’anosmie liée au Covid-19, perte totale de l’odorat, est rapidement apparue comme un signe révélateur d’infection. La perte de l’odorat peut gravement affecter la qualité de vie d’une personne, ce qui rend extrêmement difficile la dégustation des aliments, la détection des dangers atmosphériques dans l’environnement et l’exercice d’autres fonctions dépendant des sens.

Des chercheurs des Hôpitaux universitaires de Strasbourg en France ont suivi 97 patients Covid-19 qui ont perdu leur sens du goût et de l’odorat pendant une année entière et leur ont demandé de répondre à une enquête tous les quatre mois. selon l’étude publiée jeudi dans JAMA Network Open.

Sur 97 patients, 51 d’entre eux ont également été invités à subir des tests objectifs pour corroborer les enquêtes autodéclarées. À huit mois, 49 des 51 patients avaient complètement récupéré leur sens du goût et de l’odorat.

L’un des deux patients qui ne s’était pas rétabli était capable de sentir, mais anormalement, tandis que l’autre ne pouvait toujours pas sentir à la fin de l’étude. Alors que 46 patients de Covid-19 n’ont pas subi de tests objectifs, ils ont tous signalé un rétablissement complet après une année complète.

« Nos résultats suggèrent qu’un gain supplémentaire de 10 pour cent de récupération peut être attendu à 12 mois, par rapport aux études avec six mois de suivi qui n’ont trouvé que 85,9 pour cent de patients guéris. Cela confirme les résultats de la recherche animale fondamentale, impliquant à la fois des études d’imagerie et une pathologie post-mortem, suggérant que l’anosmie liée à Covid-19 est probablement due à une inflammation périphérique », a déclaré Marion Renaud de l’université.

« L’anosmie persistante liée au Covid-19 a un excellent pronostic avec une récupération presque complète à un an. Alors que les cliniciens gèrent un nombre croissant de personnes atteintes du syndrome post-Covid, des données sur les résultats à long terme sont nécessaires pour un pronostic et des conseils éclairés », a ajouté Renaud.

Une étude précédente de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis a montré qu’une exposition à long terme aux particules (PM) 2.5 – un mélange de particules solides et de gouttelettes liquides présentes dans l’air – double le risque de perte d’odeur.

