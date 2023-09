Il faudra des années pour résoudre la crise du logement au Canada, selon Freeland

Il faudra des années pour résoudre la crise du logement abordable qui nuit à la popularité du gouvernement canadien, même si la construction atteint son plus haut niveau depuis 80 ans, a déclaré samedi la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Ses commentaires ont été parmi les premiers d’un haut responsable de l’administration libérale du premier ministre Justin Trudeau à reconnaître l’ampleur du défi. Les sondages montrent que les libéraux sont à la traîne par rapport à leurs rivaux conservateurs, qui accusent Ottawa d’être responsable de l’inflation élevée et de la flambée des prix de l’immobilier.

Le logement relève principalement de la responsabilité des dix provinces ainsi que des principales municipalités, le rôle d’Ottawa se limitant à des conseils politiques et à des incitations financières.

« Il faudra que nous tous — le gouvernement fédéral et les provinces, les villes et villages, le secteur privé et les organismes sans but lucratif… travaillant ensemble pour une cause commune, non pas pendant des semaines ou des mois, mais pendant des années », a déclaré Freeland.

« Construire les logements dont un Canada en pleine croissance a besoin nécessitera un autre grand effort national », a-t-elle déclaré lors d’une conférence à Montréal, affirmant que le pays devrait construire des logements à une vitesse et à une échelle jamais vues depuis les années 1940 et 1950.

Dans le but de stimuler l’offre, le gouvernement a annoncé qu’il supprimerait la TPS fédérale de 5 pour cent sur la construction de nouveaux immeubles d’appartements locatifs et demande aux villes de faire davantage pour résoudre ce problème.



