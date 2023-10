Il faudra des années pour étudier les effets de la fumée des incendies de forêt aux TNO en 2023

Alors que la fumée persistait sur les Territoires du Nord-Ouest cet été, France Benoit pensait souvent à son mari.

« Mon mari a été malade à l’été 2014 à cause de la fumée et il est finalement décédé, pas nécessairement à cause de cela, mais j’ai certainement l’impression que la fumée cachait simplement les symptômes », a déclaré Benoit, propriétaire et exploitant de Ferme Le Refuge à Yellowknife.

Le principal médecin du territoire a déclaré qu’il faudra des années pour déterminer les impacts sur la santé de la fumée des incendies de forêt historiques de cet été, mais une étude réalisée après les incendies de forêt de 2014 dans les Territoires du Nord-Ouest a révélé une augmentation des visites à l’hôpital pour asthme et pneumonie.

France Benoit affirme que même les petites tâches autour de sa ferme urbaine ont été rendues plus difficiles par la fumée. (Nouvelles de CBC)

Pour Benoit, l’été était un défi : la transformation de ses récoltes devenait un problème car elle ne pouvait pas ouvrir les fenêtres certains jours quand il faisait enfumé dehors, et elle se sentait souvent essoufflée en effectuant des tâches normales comme se promener.

« J’ai peur que ce soit la nouvelle normalité », a déclaré Benoit.

Données et financement nécessaires

La Dre Kami Kandola, administratrice en chef de la santé publique des Territoires du Nord-Ouest, a déclaré qu’au cours des 20 années où elle a vécu sur le territoire, c’était le pire été qu’elle ait connu.

« Nous n’avons jamais connu auparavant une exposition aussi prolongée aux incendies de forêt, à la fumée et à une longue saison sèche », a-t-elle déclaré.

Kandola a déclaré que l’examen des données pour déterminer l’impact de la fumée de la saison des incendies de forêt de 2023 prendrait du temps, mais a ajouté qu’une référence avait été établie à l’été 2014.

L’étude de 2014 a révélé que les visites aux urgences pour asthme ont doublé, qu’il y a eu une augmentation des pneumonies et que les populations les plus touchées étaient les peuples autochtones et les enfants.

Pour répéter cette étude, Kandola a déclaré qu’ils auraient besoin de financement pour mener la recherche. Elle s’attend à ce que cela montre un plus grand nombre de maladies cardiaques et pulmonaires s’ils étaient capables de suivre les gens pour voir les impacts à long terme.

Elle a déclaré que les données sur les hospitalisations ne sont pas officiellement disponibles avant au moins six mois, de sorte que la réception des informations prendra des mois, voire des années.

Suivi de l’impact

Les capteurs PurpleAir nouvellement installés, qui coûtent environ 350 dollars, aident les experts à recueillir des données sur la qualité de l’air. Les capteurs suivent la qualité de l’air et publient les résultats en temps réel sur le site Web. VioletAir.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest vise à installer ces capteurs de qualité de l’air dans les 33 communautés. Ils surveillent les particules fines provenant de la fumée des incendies de forêt et utilisent le Wi-Fi pour partager ces informations sur une carte en ligne accessible au public. (Kate Kyle/CBC)

« Nous essayons d’amener les gens ordinaires ou les citoyens à participer à la mesure de leur propre qualité de l’air et nous avons eu un énorme succès », a déclaré John McKay, responsable du réseau de surveillance de la qualité de l’air des Territoires du Nord-Ouest.

« Je pense que nous les avons désormais dans chaque communauté », a-t-il déclaré, ajoutant que « les données sont transmises à une carte très, très intuitive ».

McKay a déclaré que la qualité de l’air dans les Territoires du Nord-Ouest cet été était « quelque chose qui sort d’un film de science-fiction ».

« Je pense que cela a dépassé tout ce à quoi nous nous attendions », a-t-il déclaré, ajoutant que les capteurs ont détecté que la qualité de l’air était supérieure à 1 000 microgrammes certains jours, alors que les bons jours, elle devrait être comprise entre zéro et 10.

Terri Lang, météorologue chargée de la préparation aux alertes, a déclaré que le nombre d’heures de fumée dans les Territoires du Nord-Ouest est élevé et certainement supérieur à ce qu’il était en 2014, en particulier pour certaines communautés comme Fort Smith.

Les heures de fumée à Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, ont battu des records en 2023. (CBC)

Elle a déclaré que dans certains cas, le nombre d’heures de fumée en 2023 est deux à trois fois plus élevé qu’en 2014.

Lang a déclaré que dans les années normales, la saison des incendies prendrait fin, mais comme certains brûlent encore sur le territoire, les résidents continueront probablement à voir de la fumée.

Simone Cartwright a déclaré que sa famille vérifiait l’indice gouvernemental de qualité de l’air chaque fois qu’il y avait de la fumée à l’extérieur et qu’elle disposait d’un purificateur d’air dans chaque pièce.

« Il est difficile d’avoir les enfants à l’intérieur parce que ces enfants du Nord passent beaucoup plus de temps à l’intérieur quand il fait très froid dehors », a-t-elle déclaré. « Nous sommes donc tristes pour eux. »

Cartwright a déclaré que les masques font partie de la vie quotidienne lorsqu’ils sortent.

« Je pense que c’est le premier automne où tout le monde en ville attend avec impatience la neige. Nous attendons avec impatience l’hiver parce que nous avons notre beau ciel bleu ici tout l’hiver », a déclaré Cartwright. « Plus tôt cela arrivera, mieux ce sera dans mes livres. »