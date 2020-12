HBO nous laisse suffisamment de temps pour reprendre nos marques et se sentir à nouveau en forme.

Suite à une assez longue Euphorie nul, le service de streaming a livré la première partie d’un spécial de Noël en deux parties la semaine dernière. C’était incroyablement triste et sombre, un rappel pressant à quel point Zendaya‘s Rue est et pourquoi, exactement, l’actrice de 24 ans est une star. Malgré la première incroyablement dramatique, une seule question est venue à l’esprit après le visionnage: quand la suivante sort-elle?

Le lundi 7 décembre, HBO a annoncé que la deuxième partie de la spéciale saisonnière – les deux ne sont pas liées à la saison deux – sera présentée en première le 24 janvier, nous donnant un peu plus d’un mois pour nous concentrer, euh, plus joyeuse et colorée contenu de vacances avant de replonger dans EuphorieLe monde est souvent tordu. Comme les fans le soupçonnaient, le deuxième épisode suivra une approche similaire au premier, mais cette fois, il se concentrera sur Chasseur SchaferC’est Jules et ce qu’elle fait pendant les grandes vacances. De même, cela devrait brosser un tableau plus complet de ce qui s’est vraiment passé entre elle et Rue lorsqu’ils se sont séparés après la rechute de Rue à la fin de la première saison.